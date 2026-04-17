Đedović Handanović: Posle skoro tri decenije, Vlada Republike Srbije je obnovila rezervoare derivata nafte u Smederevu!
DUBRAVKA Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije, oglasila se na društvenoj mreži Instagram povodom obnove rezervoara derivata nafte u Smederevu.
Objavu ministarke Đedović Handanović prenosimo u celosti:
- Na današnji dan 1999. bombardovano je i razoreno srce energetike Srbije - rezervoari derivata nafte u Smederevu!
Posle skoro tri decenije, Vlada Republike Srbije je uspela da završi obnovu i što je najvažnije u ovim vremenima - popuni rezervoare. U ovom trenutku na zalihama u Smederevu rezervoarima imamo 63.706 tona evro-dizela !
Podsećam i da su obavezne rezerve nafte i naftnih derivata povećane u poslednje 4 godine sa 31 dana prosečne dnevne potrošnje na 55.6 dana.
Od 2022. obavezne rezerve povećane su za 79%, rezerve dizela za 98%, a rezerve benzina čak 198%!
Ponosna sam na tim koji vodim Ministarstvo rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Srbija je u vreme najveće energetske krize poslednjih decenija stabilna. Nastavljamo da radimo u interesu građana kako ne bi, kao što nisu ni do sada, osetili posledice - napisala je.
Hrvatska služba odlučila: Sa političarem Đokićem rušimo Srbiju!
18. 04. 2026. u 22:05
Đurić poručio Konakoviću: “Nije naš posao da budemo hrabri i junačni pred kamerama”
18. 04. 2026. u 21:31
Antić objasnio! „Blokaderi su tajna organizacija – to je zabranjeno Ustavom Srbije“
18. 04. 2026. u 19:47
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
