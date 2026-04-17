Đedović Handanović: Posle skoro tri decenije, Vlada Republike Srbije je obnovila rezervoare derivata nafte u Smederevu!

DUBRAVKA Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije, oglasila se na društvenoj mreži Instagram povodom obnove rezervoara derivata nafte u Smederevu.

Foto: Nenad Kostić

Objavu ministarke Đedović Handanović prenosimo u celosti:

- Na današnji dan 1999. bombardovano je i razoreno srce energetike Srbije - rezervoari derivata nafte u Smederevu!

Posle skoro tri decenije, Vlada Republike Srbije je uspela da završi obnovu i što je najvažnije u ovim vremenima - popuni rezervoare. U ovom trenutku na zalihama u Smederevu rezervoarima imamo 63.706 tona evro-dizela !



Podsećam i da su obavezne rezerve nafte i naftnih derivata povećane u poslednje 4 godine sa 31 dana prosečne dnevne potrošnje na 55.6 dana.



Od 2022. obavezne rezerve povećane su za 79%, rezerve dizela za 98%, a rezerve benzina čak 198%!



Ponosna sam na tim koji vodim Ministarstvo rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Srbija je u vreme najveće energetske krize poslednjih decenija stabilna. Nastavljamo da radimo u interesu građana kako ne bi, kao što nisu ni do sada, osetili posledice - napisala je.