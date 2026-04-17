Miliću, koji od tvojih krimosa ti je ovo javio? Šverceri cigareta, narko-dileri ili krijumčari alkohola...

DOKTOR Dragan Milić, blokaderski samoproklamovani niški lokal-patriota, po svoj prilici umislio je da je vidovid.

Foto: Printskrin/Slavija Info

On je, naime, kako je preneo tajkunski Danas, pozvao opoziciju i studente da se hitno organizuju, jer tvrdi da će vanredni parlamentarni izbori biti ili 5. ili 12. jula.

- Ukoliko se izbori održe 5. jula ili 12. jula, izvesno je da će veliki broj građana biti na letovanju. Ko će se vraćati sa letovanja i praviti duple troškove zbog glasanja? Jedan deo hoće, ali svakako ne svi. Pritom, među onima sa kojima sam razgovarao postoji razmišljanje: 'moj i glas moje žene ništa neće promeniti'. Istovremeno, vrh Srpske napredne stranke je najavom na TV-u da su izbori mogući do prve polovine jula praktično dao uputstva svojim članovima da na letovanja ne idu pre 15 jula, a da će onaj ko nije poslušao morati da se vrati - kaže Milić.

Foto: Printskrin

Nakon ovakvog nonšalantnog izlaženja u javnost sa podacima o navodnom terminu izbora, postavlja se pitanje da li mu je ovo dojavio neko od prijatelja među švercerima cigareta, narko-dilerima ili krijumčarima alkohola.

Milić se podsmeva veteranima i izbeglicama

„Što nisu poginuli za te granice? Možda su nosili odavde tepsije sa burekom?" i još niz „uvreda" za ljude koji su spašavali svoje živote i živote svojih sunarodnika u ratovima koji su vođeni devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, stiglo je sa mreža od odbornika Dragana Milića.

- Elementarno nepoznavanje prilika i dogadaja, još jednom na delu - kažu u niškom SNS-u.

- Neverovatno je da Milić ne zna koliko je boraca upravo iz Niša i sa juga branilo granice i naš narod u ratovima koji su se vodili devedesetih na prostorima bivših jugoslovenskih republika gde su mnogi ostavili sve ono što su godinama sticali i odvajali od usta da sagrade domove za svoju decu. Ne, Miliću nisu svi otišli u Beograd, možda bi Vi najradije tamo jer ga toliko želite, ali vecina njih se vratila u Niš. Obogaljeni, sa brojnim bolestima uz rasturene porodice. Da, ti borci i oficiri su danas kući a vi im iz tople fotelje danas poručujete - Što niste poginuli? Sramno, nedopustivo i neprihvaljivo za stotine boraca i izbeglica koji su se vratili u domovinu ali se nisu nadali da će im danas neko ko se pretvara da je rodoljub poručiti baš ovo. Da li vam je malo poginulih naših duša? Trebalo je više? To je poruka koju šaljete - jezivo! - poručili su iz niškog SNS-a.

Niški naprednjaci pojašnjavaju da je medu dobrovoljcima i vojnim licima koji su se borili na ratištima na srpskoj strani bilo puno drugih narodnosti, koji Srbiju i danas smatraju svojom domovinom, zato je nejasno „šta" je tacno Milic hteo da poruci.

- Ili bi možda on hteo da danas na tacni odnese burek ili nešto drugo - vrednije - zaključuju naprednjaci iz Niša.

(Informer)

BONUS VIDEO: