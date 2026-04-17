Brnabić sa predsednikom EU odbora Italije: Italija će nastaviti da podržava Srbiju na evropskom putu

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom Odbora za evropske poslove Senata Italije

Delegaciju, koja boravi u jednodnevnoj poseti Srbiji, čine predsednik Odbora Đulio Terci di Sant’ Agata i Tatjana Rojc.

Brnabić je posebno izrazila zahvalnost Italiji na kontinuiranoj podršci koju pruža našoj zemlji u evropskim integracijama. Ona je podsetila da je Italija dala saglasnost da Srbija otvori sva poglavlja u okviru klastera 3 i dodala da tu podršku naša zemlja i njeni građani izuzetno cene.

Predsednik Odbora Đulio Terci di Sant’ Agata, nekadašnji ministar spoljnih poslova Italije, rekao je da će Italija nastaviti da pruža podršku Srbiji te da će Beograd i Rim nastaviti da sarađuju

Predsednica skupštine informisala je goste iz Italije da je u toku sednica Narodne skupštine i da se na dnevnom redu nalaze predlozi zakona, kao i izmene i dopune zakona, čije bi usvajanje umogome doprinelo dodatnom usklađivanju našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije.

Brnabić je jasno naglasila da Srbija usvaja ove zakone prvenstveno zbog toga što će njihovo potencijalno usvajanje i primena biti dobro za naše građane, ne iz razloga formalnog ispunjavanja propisanih standarda.

Predsednica parlamenta upoznala je članove Odbora za evropske poslove Senata Italije sa ciljevima novoformiranog Operativnog tima za proces pristupanja Evropskoj uniji, kojim predsedava šef misije Srbije pri EU u Briselu Danijel Apostolović.

Prema njenim rečima, ovaj tim čiji je i ona član, sastaje se jednom nedeljno i revnosno prati sve aktivnosti i obaveze koje sprovodimo, a koje su u vezi sa ostvarenjem strateškog cilja Srbije – punopravnim članstvom u Evropskoj uniji.

Sastanku je prisustvovao i predsednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Italijom Jovana Palalić, kao i ambasador Italije u Republici Srbiji Luka Gori.