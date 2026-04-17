Ministarka Mesarović u Berlinu o rešenju problema profesionalnih vozača: Sa ministarkom privrede o konkretnim zajedničkim aktivnostima
POTPREDESDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović je u Berlinu zajedno sa ambasadorkom Srbije u Nemačkoj Snežanom Janković, savetnikom predsednika Republike Srbije, Jorgom Heskensom i predsednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom, održala veoma konstruktivan radni sastanak sa ministarkom privrede i energetike Nemačke Katerinom Rajhe.
-Na sastanku su dogovorene konkretne zajedničke aktivnosti koje ćemo realizovati u narednom periodu kako bismo pronašli adekvatno rešenje problema profesionalnih vozača, a kada je u pitanju obavljanje njihove delatnosti u zemljama članicama Evropske Unije. Zahvaljujući otvorenoj i jasnoj spoljnoj politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija je pouzdan partner i poželjan sagovornik svuda u svetu, a potvrda toga je i današnji sastanak.
Nastavljamo sa politikom kontinuiteta, saradnje i napretka naše zemlje koju trasira predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, uz podršku Vlade Srbije, predsednika Vlade i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem - navela je Mesarović.
