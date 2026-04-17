Politika

MUP o incidentu na Medicinskom: Tri policajca povređena, policija intervenisala zbog pokušaja nasilnog ulaska i blokade zaposlenih

Zagorka Uskoković

17. 04. 2026. u 15:24

Povodom događaja na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Policijska uprava za grad Beograd saopštava da je policija noćas postupala po prijavi zaposlenih, koji su naveli da im grupa lica ispred fakulteta ne dozvoljava izlaz i pokušava da nasilno uđe u objekat.

МУП о инциденту на Медицинском: Три полицајца повређена, полиција интервенисала због покушаја насилног уласка и блокаде запослених

FOTO:MUP

PU Beograd naglašava da policijski službenici ni u jednom trenutku nisu ulazili u prostorije Medicinskog fakulteta, već su postupali isključivo ispred objekta.

Policijska uprava za grad Beograd je 17. aprila 2026. godine u 1.15 i 1.20 časova obaveštena od strane zaposlenih da se ispred fakulteta okupila veća grupa lica koja ne dozvoljava slobodu kretanja licima u objektu i pokušava da izvrši provalu, nezadovoljna izbornim rezultatima na fakultetu.

Odmah po prijavi, na lice mesta su upućeni policijski službenici koji su zatekli okupljena lica koja su se oglušila o izdata upozorenja i naređenja, pružala aktivan otpor i napala policijske službenike, pri čemu je došlo i do oštećenja imovine fakulteta, uključujući razbijanje stakala.

U cilju uspostavljanja javnog reda i mira, omogućavanja slobode kretanja i zaštite imovine, pripadnici Policijske brigade i Interventnih jedinica policije zauzeli su pozicije ispred objekta i udaljili okupljena lica od ulaza.

Tokom postupanja, tri policijska službenika zatražila su lekarsku pomoć.

O događaju je obavešteno nadležno javno tužilaštvo, po čijim nalozima policija preduzima dalje mere i radnje.

