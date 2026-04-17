Rulja blokadera vređa profesora, besomučno nasrće na kolege: Isplivao snimak sa Medicinskog - Ovo su "naša deca i budućnost"? (VIDEO)

NA snimku koji možete videti grupa blokadera nakon sprovodenih izbora za studentski parlament na Medicinskom fakultetu u Beogradu sprečava prisutne da napuste zgradu.

Dok ne dozvoljavaju prolaz, “naša deca i naša budućnost” nazivaju profesora koji može deda da im bude rečima “ku*vin sine”.

Na snimku se vidi jedna blokaderka koja pokazuje "šipak" svom kolegi, koji se na pristojan način udaljava.

Takođe, sprečavaju domara da otključa vrata, a čuju se i različite psovke upućene nesrećnim ljudima koji su samo želeli da odu kući nakon sati iživljavanja od strane blokadera.

Podsetimo, blokaderska opcija na izborima za studentski parlament izgubila je od druge studentske opcije, pa kad su i sami izbrojali glasove, odlučili su se da drže članove izborne komisije dok im se ne prizna da su pobedili.

