"Nema histerije koja će da menja volju naroda" Jovanov o blokaderima koji su pravili haos nakon izbora za studentski parlament na Medicinskom
ŠEF poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov otkrio je šta se to dešavalo na izborima za studentski parlament na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
- Bile dve liste: Jedna blokaderska i jedna studenata.
Blokaderi su prvo na izborima za studentski parlament tražili posmatrače, sprejeve, uvid u sve da se menjaju posmatrači.
Rečeno da brojanju glasova mogu samo članovi Izborne komisije prisustvovati. Javno brojanje im je ipak omogućeno i to im nije bilo dovoljno.
Tražili su da se i kancelarija prodekana pretrese. Kada je pretres završen, tražili su da se iznesu štampači - i to im se odobrilo.
Došao konačan rezultat 1044 glasa za tu studentsku opciju i 967 blokadersku. Nastaje haos, plakanje.. zamislite, jer blokaderi nemaju većinu.
Pokazalo se da blokaderi i njihovi mentori, koji ih podstiču i zloupotrebljavaju - da na njihovim leđima sednu na vlast, nemaju većinu čak ni među studentima. Nema te histerije koja će da menja volju naroda, pa ni studenata Medicinskog fakulteta - poručio je Jovanov na sednici Skupštine.
