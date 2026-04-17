Politika

"Nema histerije koja će da menja volju naroda" Jovanov o blokaderima koji su pravili haos nakon izbora za studentski parlament na Medicinskom

17. 04. 2026. u 11:07

ŠEF poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov otkrio je šta se to dešavalo na izborima za studentski parlament na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Нема хистерије која ће да мења вољу народа Јованов о блокадерима који су правили хаос након избора за студентски парламент на Медицинском

 - Bile dve liste: Jedna blokaderska i jedna studenata.

Blokaderi su prvo na izborima za studentski parlament tražili posmatrače, sprejeve, uvid u sve da se menjaju posmatrači.

Rečeno da brojanju glasova mogu samo članovi Izborne komisije prisustvovati. Javno brojanje im je ipak omogućeno i to im nije bilo dovoljno.

Tražili su da se i kancelarija prodekana pretrese. Kada je pretres završen, tražili su da se iznesu štampači - i to im se odobrilo.

Došao konačan rezultat 1044 glasa za tu studentsku opciju i 967 blokadersku. Nastaje haos, plakanje.. zamislite, jer blokaderi  nemaju većinu.

Pokazalo se da blokaderi i njihovi mentori, koji ih podstiču i zloupotrebljavaju - da na njihovim leđima sednu na vlast, nemaju većinu čak ni među studentima. Nema te histerije koja će da menja volju naroda, pa ni studenata Medicinskog fakulteta - poručio je Jovanov na sednici Skupštine. 

Korak bliže građanima: „eUprava za sve“ u deset lokalnih samouprava