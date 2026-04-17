Talačka kriza na Medicinskom fakultetu u Beogradu: Blokaderi izgubili izbore za studentski parlament, a onda zabarikadirali vrata

NEVIĐEN incident dogodio se nakon sprovodenih izbora za studentski parlament na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kada je blokaderska opcija, koja je izgubila izbore, odlučila da "otme" članove izborne komisije, pa da sa svojim pajtosima, koji ni nisu sa tog fakulteta do ranih jutarnjih sati ne dozvoli izlazak iz prostorija ove obrazovne ustanove.

Tanjug/Miloš Milivojević

Šta se zaista dogodilo?

Na izborima za studentski parlament postojale su dve liste:

Medicinski krug - neutralna lista i Sinapsa - blokaderska lista.

Bolesni zahtevi

Blokaderi su prvo na izborima za studentski parlament tražili posmatrače, sprejeve, uvid u sve da se menjaju posmatrači.

Pravilo od kad je sveta i veka kaže da brojanju glasova prisustvuju samo članovi izborne komisije, ali i tu se izašlo blokaderima u susret i pronađen je kompromis da brojanje glasova bude javno.

Blokaderi, osioni i po prirodi nasilni, tražili su da se i kancelarija prodekana pretrese. Kada je pretres završen, tražili su da se iznesu štampači - i to im se odobrilo.

Blokaderi: Ne verujte svojim očima

Zbog velike izlaznosti, brojanje glasova se odužilo od 1 ujutro.

Konačan rezultat je bio 1044 za Medicinski krug, naspram 967 za blokadere (Sinapsa).

Ostali listići bili su nevažeći ili neiskoršćeni.

Gubitnička strana, blokaderi, ponovili su brojanje glasova i ustanovili da je rezultat upravo 1044 za Medicinski krug, naspram 967 za blokadere (Sinapsa).

"Problem" u gramaži listića...

Blokaderi videvši da su se studenti odlučili za drugu opciju, izmislili su najgluplju moguću priču o tome kako je bilo 100 grama tanjih i 200 grama debljih papira - glasačkih listića.

Netačno je da su glasački listići jedne opcije jedne gramaže, a druge opcije druge.

Zatim su blokaderi "uočili" i dve boje listića (naravno da boje nisu različite za dve različite opcije)

Zgrada Medicinskog fakulteta zbog tragedije na Filozofskom fakultet je uveliko zaključana u ovo vreme i to se strogo poštuje. Na fakultet dolazi dekan i tada blokaderi započinju sa haosom. Odmah traže odlaganje izbora, pritom bivajući sve agresivniji. Dekan pokušava da ih smiri.

Otmica

Kada su videli da niko neće pasti na njihovo nasilje i pretnje, blokaderi zabranjuju domaru da otključa vrata i pristune pusti napolje. Glumataju, plaču, urlaju kako su izbori nefer, a ceo incident se dešava između 2 i 3 ujutru.

Među blokaderima koji prave haos nisu sve bili studenti Medicinskog fakulteta, što je jako bitno napomenuti.

Zbog stvorenog haosa policija interveniše i stvara kordon. Blokaderi odbijaju da napuste fakultet i puste druge da učine isto. Dve devojke blokiraju izlaz kroz staklo koje je u međuvremenu polomljeno, a policija na fin način pola sata troši kako bi urazumila blokadere da izađu.

Blokaderi pristaju da izađu i puste nesrećne ljude samo ako im se potpiše blanko papir da su oni pobedili. Članovi izborne komisije se samo potpisuju na prazne papire, ne bi li se talačka kriza prekinula, iako su blokaderi i sami znali i izbrojali da imaju manje glasova.

Policija spašava članove izborne komisije i haos se okončava.

