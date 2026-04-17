Panika oko debate Vučića i Gocija i dalje traje: Goci pobegao uz svesrdnu pomoć N1 - sve će dati da se ne dogodi

NOVINARKA blokaderka Jovana Gligorijević je na mreži X prevazišla je samu sebe novom objavom, u kojoj dovodi u pitanje debatne veštine člana Evropskog parlamenta Sandra Gocija.

Foto: Printskrin/ Jutjub/ Renew Europe

- Uzgred, šta mi znamo o debatnim veštinama Sandra Gocija - upitala je.

Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pristao na razgovor sa Sandrom Gocijem na N1, iznenada je došlo do otkazivanja emisije. Goci, poznat po povezivanju sa lobistima za nezavisno Kosovo, postao je ključna figura blokaderskog pokreta.

Vučić je pristao na razgovor sa članom Evropskog parlamenta Sandrom Gocijem na televiziji N1, ali ubrzo je došlo do iznenadne promene – gostovanje je otkazano. Odluka o otkazivanju emisije donesena je odmah nakon što je postalo jasno da bi do susreta moglo doći. Spekuliše se da je Goci reagovao i zatražio da se jasno stavi do znanja da do razgovora ne može doći, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama.

Sandro Goci, koji je iz anonimnosti postao ključna figura blokaderskog pokreta, postao je poznat nakon što je objavio zloglasnu fotografiju političara koje bi trebalo sledeće skloniti sa vlasti, među njima i Vučića.

Podsećamo, na zvaničnoj veb prezentaciji UEF-a, čiji je Goci predsednik, objavljeno je: "Tokom sastanka Federalnog odbora UEF-a u julu, potvrđena je prijava za članstvo kosovske sekcije! Srdačno pozdravljamo naše prijatelje federaliste iz UEF Kosova i radujemo se našoj saradnji!"

Blokadere, prema rečima mnogih, uvek i isključivo podržavaju lobisti za nezavisno Kosovo, a obratno – blokaderi su povezani sa ljudima koji bezrezervno zagovaraju slabljenje i rasparčavanje Srbije. Kome to još uvek nije jasno?

(Alo)