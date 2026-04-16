Nema kvoruma: Ponovo odložena sednica o nepoverenju vladi

PRVA redovna sednica prolećnog zasedanja, na čijem dnevnom redu je predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, danas ponovo nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković (HO)

Sednici je prisustvovalo 20 od 250 poslanika, a potrebno je da prisustvuje većina poslanika. Ovo je bio treći pokušaj da se održi sednica, jer juče u dva navrata nije bilo kvoruma za rad.

Predsedavajuća Marina Raguš je konstatovala da ne postoje uslovi za rad i obavestila poslanike da će o narednom održavanju sednice biti naknadno obavešteni. Ponovo poslanici vladajuće koalicije nisu dali kvorum za održavanje sednice.

Sednici je juče tokom prvog pokušaja uspostavljanja kvoruma prisustvovalo 47, a u drugom pokušaju 32 od ukupno 250 poslanika.

Sednica ima samo jednu tačku dnevnog reda, a to je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije koji su uputila 62 poslanika opozicije.

(Tanjug)