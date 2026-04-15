Nema kvoruma: Prekinuta sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije (VIDEO)

U SKUPŠTINI Srbije počela je sednica prvog redovnog zasedanja, na čijem dnevnom redu je Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 narodna poslanika iz reda opozicionih stranaka. Međutim veoma brzo je i prekinuta.

FOTO TANJUG/ Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković/

Razlog za to je jer nije bilo dovoljno poslanika u sali. Kako je navela predsednica Skupštine Ana Brnabić, evidencijom o broju prisutnih poslanika utvrđeno je da ih je u sali prisutno 47 poslanika.

Brnabićeva je najavila da prekida rad do 12 časova.

Sednici je prisustvovalo 47 od ukupno 250 poslanika, a bilo je neophodno da prisustvuje većina.

Podsetimo, predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije – Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Srbija centra, "Mi – snaga naroda – prof. dr Branimir Nestorović", Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, POKS-a i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

Razlog zbog koga traže glasanje o nepoverenju vladi, navodi se u obrazloženju, jeste postojanje osnovane sumnje u, tvrde, umešanost pojedinih članova vlade u slučaj Generalštab, kao i to što predsednik vlade tim povodom nije preduzeo nijednu radnju.

Prethodno je održan Kolegijum Narodne skupštine.