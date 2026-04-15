Iznošenje završnih reči: Pred tzv. Osnovnim sudom u Prištini suđenje u slučaju Banjska bliži se kraju

IZVOĐENjEM završnih reči tužioca i zastupnika oštećenih na današnjem ročištu pred tzv. Osnovnim sudom u Prištini privodi se kraju suđenje u slučaju koji se vodi protiv trojice Srba - Dušana Maksimovića, Vladimira Tolića i Blagoja Spasojevića, uhapšenih nakon događaja u Banjskoj septembra 2003 godine i optuženih za „ napad na ustavni poredak, bezbednost Kosova kao i terorizam“.

U postupku koji je zbog promene sudskog veća januara ove godine vraćen na početak, dvojica optuženih - Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević odbili su da se izjasne o krivici dok je Dušan Maksimović, izjavio da nije kriv za dela koja mu se stavljaju na teret.

Branioci optuženih zatražili su promenu optužnice, odnosno individualizaciju, kako bi se tačno znalo šta se optuženima stavlja na teret, dok je jedan od advokata optuženih zahtevao da se izađe na lice mesta i izvrši uviđaj kako bi se pobila tvrdnja da su okrivljeni imali nameru da „ otcepe četiri opštine na severu Kosova i pripoje ih Srbiji“ .

- Po nama je totalno neosnovana tvrdnja tužilaštva, da su napadači hteli da otcepe četiri opštine sa severa Kosova i pripoje ih Republici Srbiji. Jednostavno, izlaskom na lice mesta bilo bi vidljivo da se te pozicije i taj broj ljudi koji je bio uključen u napad apsolutno nije mogao ništa ozbilnje da radi u tom pravcu. Međutim, veće je taj predlog odbilo- rekao je posle jednog od ročišta održanog februara meseca advokat Ljubomir Pantović, koji brani Blagoja Spasojevića, pojašnjavajući kao i ostali branioci optuženih na brojne nedostatke i manjkavosti optužnice o kojima će govoriti u završnim rečima.

Dušan Maksimović, Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević uhapšeni su neposredno nakon dešavanja u Banjskoj 2023. godine i od tada se nalaze u pritvoru. Suđenje optuženima počelo je 9. oktobra 2024 godine a tzv Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je 11. septembra 2024. godine optužnicu protiv ukupno 45 osoba u vezi sa slučajem Banjska iz septembra 2023 godine pri čemu su osim trojice Srba koji su u pritvoru ostali nedostupni tzv kosovskim sudskim organima.

Inače, u Banjskoj su ubijeni kosovski policajac Afrim Bunjaku, kao i tri Srbina sa severa KiM, Stefan Nedeljković, Igor Milenković i Bojan Mijailović čije porodice i dalje očekuju obdukcine nalaze.