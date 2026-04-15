Vučić predložio izradu i usvajanje Strategije robotizacije: Sledi velika modernizacija Vojske Srbije

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je danas, nakon sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, da je predložio izradu i usvajanje sveobuhvatne strategije robotizacije u cilju modernizacije oružanih snaga.

Kako je naveo, ovaj dokument trebalo bi da definiše pravce razvoja i primene savremenih tehnologija u vojsci, u skladu sa globalnim trendovima i bezbednosnim izazovima.

- Danas sam predložio, kao vrhovni komandant Vojske Srbije, izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotizovanim platformama, izvršenje organizacijskih priprema za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutajuće municije, uvežbavanje specijalnih i izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva za upravljanje artiljerijskom i vatrom avijacije, dalje opremanje i osposobljavanje za upotrebu dronova u ostalim jedinicama - rekao je Vučić novinarima posle sastanka.

Istakao je da je izvukao ''istorijske pouke'' za naše oficire i dodao da su mnogi od njih legendarni komandanti iz vremena NATO agresije, kao i da je mnogo mladih koji su od njih, ali i od drugih oficira, imali dosta da nauče.

- Zamolio sam ih da u ovom revolucionarnom periodu velikih promena u našoj vojsci, digitalizacije i robotizacije naše armije, upotrebe najmoćnijih i najmodernijih raketa, da u tome učestvuju sa ogromnim entuzijazmom, još većom posvećenošću, velikom energijom - rekao je Vučić.

Naveo je da je stanje bezbednosti nešto složenije nego u januaru, pre svega zbog delovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Prištine, Tirane i Zagreba.

- Naše opredeljenje da čuvamo mir i stabilnost nije se promenilo, a to možemo da sačuvamo samo ukoliko smo dovoljno jaki, ukoliko smo dovoljno snažni - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik se zahvalio rukovodstvu Republike Srpske na prisustvu sastanku, ističući da su tom prilikom imali priliku da sagledaju stanje bezbednosti, potencijalne pretnje po bezbednost Srbije, kao i širi regionalni mir i stabilnost.

Kako je naveo, upoznati su i sa nivoom vojne moći Srbije, njenim odbrambenim potencijalima i kapacitetima, ali i planovima za dalju nabavku i unapređenje tih sposobnosti.

