Vučić predložio izradu i usvajanje Strategije robotizacije: Sledi velika modernizacija Vojske Srbije
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je danas, nakon sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, da je predložio izradu i usvajanje sveobuhvatne strategije robotizacije u cilju modernizacije oružanih snaga.
Kako je naveo, ovaj dokument trebalo bi da definiše pravce razvoja i primene savremenih tehnologija u vojsci, u skladu sa globalnim trendovima i bezbednosnim izazovima.
- Danas sam predložio, kao vrhovni komandant Vojske Srbije, izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotizovanim platformama, izvršenje organizacijskih priprema za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutajuće municije, uvežbavanje specijalnih i izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva za upravljanje artiljerijskom i vatrom avijacije, dalje opremanje i osposobljavanje za upotrebu dronova u ostalim jedinicama - rekao je Vučić novinarima posle sastanka.
Istakao je da je izvukao ''istorijske pouke'' za naše oficire i dodao da su mnogi od njih legendarni komandanti iz vremena NATO agresije, kao i da je mnogo mladih koji su od njih, ali i od drugih oficira, imali dosta da nauče.
- Zamolio sam ih da u ovom revolucionarnom periodu velikih promena u našoj vojsci, digitalizacije i robotizacije naše armije, upotrebe najmoćnijih i najmodernijih raketa, da u tome učestvuju sa ogromnim entuzijazmom, još većom posvećenošću, velikom energijom - rekao je Vučić.
Naveo je da je stanje bezbednosti nešto složenije nego u januaru, pre svega zbog delovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Prištine, Tirane i Zagreba.
- Naše opredeljenje da čuvamo mir i stabilnost nije se promenilo, a to možemo da sačuvamo samo ukoliko smo dovoljno jaki, ukoliko smo dovoljno snažni - rekao je predsednik Vučić.
Predsednik se zahvalio rukovodstvu Republike Srpske na prisustvu sastanku, ističući da su tom prilikom imali priliku da sagledaju stanje bezbednosti, potencijalne pretnje po bezbednost Srbije, kao i širi regionalni mir i stabilnost.
Kako je naveo, upoznati su i sa nivoom vojne moći Srbije, njenim odbrambenim potencijalima i kapacitetima, ali i planovima za dalju nabavku i unapređenje tih sposobnosti.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Ministarstvo odbrane otkrio detalje o eksplozivu pronađenog kod gasovoda u Kanjiži
Preporučujemo
Vučić o izjavi Lavrova: Daću sve od sebe da takvu politiku vodimo i u narednom periodu
15. 04. 2026. u 10:14
Drama u Persijskom zalivu: Srušio se jedan od najskupljih američkih dronova
MORNARICA Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da se izviđačka bespilotna letelica MQ-4C Triton srušila u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je reč o "nesreći", dok su pojedini izvori ranije tvrdili da je letelicu oborila iranska protivvazdušna odbrana.
15. 04. 2026. u 12:11
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
