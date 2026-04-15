"Otkrili smo frapantnu pljačku i izvlačenje novca iz budžeta države": Šokantna saznanja posle suđenja Selakoviću (FOTO/VIDEO)
DANAŠNjE ročište u slučaju "Generalštab" završeno je. Naredno ročište, treće po redu, zakazano je za 10. jun.
Branilac Nikole Selakovića Vladimir Đukanović izneo je šokantna saznanja posle suđenja.
- Gospodin Selaković je veoma dobro izneo određene činjenice, gde jasno se pokazuje kako unutar sistema imate organizovanu kriminalnu grupu koja pljačka državni budžet i građane, a kada su njihovi interesi ugroženi onda optužuju druge ljude. Nadam se da će ti ljudi završiti u zatvoru. Zašto tužilaštvo ne reaguje na postojanje tih osoba koje izvlače novac iz budžeta naše zemlje, to je pitanje za TOK. Čuli su danas sve i molimo ih da reaguju - istakao je Đukanović.
On je istakao da je odbrana sprovela internu istragu.
- Podaci do kojih smo došli su skandalozni i frapantni. Pljačka koja se sprovodi kroz određene institucije i od strane ljudi koje niko nije birao, to je ono što je jezivo. Ja sam šokiran. Krenula je interna revizija kroz Ministarstvo kulture i kroz Fondove... - istakao je Đukanović.
Moglo se primetiti i da je ispred suda dosta manje blokadera nego prošlog puta.
Ročište je zakazano u slučaju "Generalštab", a među optuženima u postupku su pored ministra Selakovića i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.
