"Otkrili smo frapantnu pljačku i izvlačenje novca iz budžeta države": Šokantna saznanja posle suđenja Selakoviću (FOTO/VIDEO)

В.Н.

15. 04. 2026. u 10:12 >> 13:01

DANAŠNjE ročište u slučaju "Generalštab" završeno je. Naredno ročište, treće po redu, zakazano je za 10. jun.

Branilac Nikole Selakovića Vladimir Đukanović izneo je šokantna saznanja posle suđenja.

- Gospodin Selaković je veoma dobro izneo određene činjenice, gde jasno se pokazuje kako unutar sistema imate organizovanu kriminalnu grupu koja pljačka državni budžet i građane, a kada su njihovi interesi ugroženi onda optužuju druge ljude. Nadam se da će ti ljudi završiti u zatvoru. Zašto tužilaštvo ne reaguje na postojanje tih osoba koje izvlače novac iz budžeta naše zemlje, to je pitanje za TOK. Čuli su danas sve i molimo ih da reaguju - istakao je Đukanović.     

On je istakao da je odbrana sprovela internu istragu.  

- Podaci do kojih smo došli su skandalozni i frapantni. Pljačka koja se sprovodi kroz određene institucije i od strane ljudi koje niko nije birao, to je ono što je jezivo. Ja sam šokiran. Krenula je interna revizija kroz Ministarstvo kulture i kroz Fondove... - istakao je Đukanović.  

Министар Селаковић стигао у суд

Moglo se primetiti i da je ispred suda dosta manje blokadera nego prošlog puta. 

Ročište je zakazano u slučaju "Generalštab", a među optuženima u postupku su pored ministra Selakovića i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.  

