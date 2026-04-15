Nikola Selaković stigao na ročište: Šaka blokadera nije mogla da nadjača podršku ministru (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da o tome ko će biti na vlasti u Srbiji odlučuju građani Srbije i dodao da neki ljudi sa nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti ulaze u izborne procese i uvek u njima "pobeđuju", ali pre samih izbora, a kad se izbori završe ne znaju da čestitaju onome od kojeg su izgubili, već traže krivca.