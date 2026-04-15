Vučić najavio nove ugovore za nabavku sredstava naoružanja: Mi ćemo imati takve mogućnosti da ništa neće moći da nam promakne

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja posle važnog sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i sa predstavnicima vlasi iz Republike Srpske najavio nove planove za naredne dane.

Foto: Printskrin/Pink

- Želim da vas obavestim da ćemo u narednim danima potpisati velike ugovore, veoma važne ugovore za dalju nabavku sredstava naoružanja i vojne opreme, da nas očekuju velike i važne posete gde očekujemo dodatne ugovore sa drugim zemljama, da smo napravili velike narudžbine za našu vojsku, da stanje ratnih materijalnih rezervi, stanje popune, kako vojnicima, tako i ubojnim sredstvima je značajno bolje nego u januaru mesecu, iako ni u januaru nisam bio nezadovoljan. Nikada ja neću biti dovoljno ili nikada neću biti zadovoljan, ali je bolje nego što je bilo i tu se vidi trud i rad naših oficira - rekao je Vučić nakon sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Predsednik je istakao da će mogućnosti Vojske Srbije biti podignute na viši nivo, što će doprineti unapređenju odbrambenih mogućnosti Srbije.

- Mi ćemo imati takve mogućnosti da ništa neće moći da nam promakne, da ćemo sve da vidimo, od strateške avijacije u okruženju do onih koji pune gorivo tuđim avionima na velikim udaljenostima od naše zemlje, do toga da ćemo imati izrazito snažnu višeslojnu protivvazduhoplovnu odbranu koja se sastoji i od elektronskih ometača i od elektronskih napadnih sredstava i od one opreme i onog oružja i oruđa koja služe za zaštitu trupnih jedinica, dakle za zaštitu naših trupa, do onih koji služe za zaštitu naših gradova, najvažnijih objekata, infrastrukturnih objekata i svega drugog - naveo je Vučić.

On je naglasio da se količine naoružanja i opreme, ali i snaga, kapaciteti i dalekometnost uvećavaju i dodao da će po svim tim pitanjima razvoj Vojske Srbije biti nastavljen.

- Količine naoružanja i opreme se uvećavaju, snaga, kapaciteti, dalekometnost takođe i po svim tim pitanjima nastavićemo dalje da se razvijamo - rekao je predsednik Srbije.



- Osim uvećane proizvodnje dronova, koje očekujem eksploziju u ovoj godini porasta proizvodnje dronova u našoj zemlji, dakle, osim toga mi ćemo se značajno posvetiti robotizaciji i digitalizaciji naše armije i uspećemo u tome. Mislim da ćemo po tom pitanju biti jedna od armija sa najizraženijom interoperabilnošću i najvećim sposobnostima, ne samo u našem regionu, već i šire od toga - istakao je predsednik Vučić.

