Sumnjiče ga za navodni ratni zločin: Srbinu privedenom u Sočanici određeno zadržavanje do 48 sati
DEJANU Peleviću iz Sočanice u opštini Leposavić uhapšenom juče popodne pod sumnjom da je navodno počinio ratne zločine, prema rečima advokata Predraga MIljkovića, određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati.
On se , kako se navodi u saopštenju tzv. kosovske policije, sumnjiči da je navodno počinio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
- Sumnja se da je kao pripadnik MUP-a Srbije tokom rata na KiM, stacioniran u policijskoj stanici Srbica, uniformisan i naoružan, u martu 1999. godine, u saučesništvu sa drugim pripadnicima, organizovani kao grupa, učestvovao u policijsko-vojnoj operaciji, gde je nasilno proterao civile sa njihovih imanja, tukao, mučio, povređivao i lišio života petnaest albanskih civila, a šesnaest drugih civila je nestalo na dve lokacije u Srbici - saopštila je direkcija policije u Prištini.
Pelević je saslušan u prisustvu svog advokata a po odluci tužioca, osumnjičenom je određena mera pritvora do 48 sati.
Inače, on je osma osoba uhapšena od početka godine po optužbi da je navodno počinila ratne zločine na KiM.
