Politika

Sumnjiče ga za navodni ratni zločin: Srbinu privedenom u Sočanici određeno zadržavanje do 48 sati

Dragana ZEČEVIĆ

15. 04. 2026. u 07:52

DEJANU Peleviću iz Sočanice u opštini Leposavić uhapšenom juče popodne pod sumnjom da je navodno počinio ratne zločine, prema rečima advokata Predraga MIljkovića, određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati.

Сумњиче га за наводни ратни злочин: Србину приведеном у Сочаници одређено задржавање до 48 сати

foto d.z.

On se , kako se navodi u saopštenju tzv. kosovske policije, sumnjiči da je navodno počinio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

- Sumnja se da je kao pripadnik MUP-a Srbije tokom rata na KiM, stacioniran u policijskoj stanici Srbica, uniformisan i naoružan, u martu 1999. godine, u saučesništvu sa drugim pripadnicima, organizovani kao grupa, učestvovao u policijsko-vojnoj operaciji, gde je nasilno proterao civile sa njihovih imanja, tukao, mučio, povređivao i lišio života petnaest albanskih civila, a šesnaest drugih civila je nestalo na dve lokacije u Srbici - saopštila je direkcija policije u Prištini.

Pelević je saslušan u prisustvu svog advokata a po odluci tužioca, osumnjičenom je određena mera pritvora do 48 sati.

Inače, on je osma osoba uhapšena od početka godine po optužbi da je navodno počinila ratne zločine na KiM.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
