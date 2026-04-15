Sumnjiče ga za navodni ratni zločin: Srbinu privedenom u Sočanici određeno zadržavanje do 48 sati

DEJANU Peleviću iz Sočanice u opštini Leposavić uhapšenom juče popodne pod sumnjom da je navodno počinio ratne zločine, prema rečima advokata Predraga MIljkovića, određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati.

On se , kako se navodi u saopštenju tzv. kosovske policije, sumnjiči da je navodno počinio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

- Sumnja se da je kao pripadnik MUP-a Srbije tokom rata na KiM, stacioniran u policijskoj stanici Srbica, uniformisan i naoružan, u martu 1999. godine, u saučesništvu sa drugim pripadnicima, organizovani kao grupa, učestvovao u policijsko-vojnoj operaciji, gde je nasilno proterao civile sa njihovih imanja, tukao, mučio, povređivao i lišio života petnaest albanskih civila, a šesnaest drugih civila je nestalo na dve lokacije u Srbici - saopštila je direkcija policije u Prištini.

Pelević je saslušan u prisustvu svog advokata a po odluci tužioca, osumnjičenom je određena mera pritvora do 48 sati.

Inače, on je osma osoba uhapšena od početka godine po optužbi da je navodno počinila ratne zločine na KiM.