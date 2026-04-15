PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Obraćanje Vučića

- Uz zahvalnost rukovodstvu RS, mogli su da sagledaju stanje naše vojne moći, kapacitete. Danas sam predložio kao vrhovni komandant, izradu i usvajanje straregije robotizacije. Stanje beznednosti je nešto složenije, naše opredeljenje je da čuvamo mir i stabilnost. U narednim danima potpisaćemo važne ugovore za dalju nabavku sredstava naoružanja. Napravili smo velike narudžbine za našu Vojsku. Verujem da ćemo u narednom periodu sve ono o čemu smo govorili podići na više nivo. količine naoružanja i opreme se uvećavaju. Po svim pitanjima nastavićemo dalje da se razvijamo. Očekujem eskploziju povećanja proizvodnje dronova u našoj zemlji.

- Želim da vas obavestim da ću u zvaničnu posetu u narednih 10 dana pozvati Sinišu Karana, predsednika RS, da ćemo napraviti mnogo svečanosti i da ćemo ukazati najveće moguće poštovanje našim sestrama i našoj braći - kazao je predsednik.

O izjavi Sergeja Lavrova

- Ono što je rekao Sergej Lavrov - da se Srbija nalazi na evropskom putu, navodio sam mnoge razloge zbog kojih to činimo. Neke od njih je pominjao i Lavrov, ali sam rekao da ćemo se truditi da to nikada ne bude na uštrb ruskih interesa, pre svega srpskih interesa. Gledaćemo da se tako ponašamo, iako prostor za nas je veoma sužen i jasno mi je mesto gde je takva izjava veoma obimna i dugačka o Srbiji data, jasno mi je da je to bila važna tema na sastanku kineskog i ruskog ministra spoljnih poslova. jasno mmi je da će biti brojna očekivanja od Srbije sa različitih strana u narednom periodu, ali svakom je bog dao onoliko tereta koliko može da ponese. Nije lako vreme pred nama, ništa od onoga što je rekao Lavrov nije netačno. Mi smo se trudili da na svaki način sačuvamo svoju poziciju, srpsku poziciju, dok su se mnogi trudili da takva pozicija postane nemoguća, na žalost i u našoj zemlji - rekao je Vučić.

O pozivu na debatu na N1

- Pozivam gospodina Gocija na televizihjsku debatu naš na televiziji N1. Ja prihvatam, verujem da će nam uputiti poziv. Spreman sam da dođem, makar mi bubicu smanjili, te pozivam gospodina Gocija baš na N1 televiziju. Evo ja prihvatam, pošto je izrazio želju da me rasturi, uništi. Ja prihvatam, samo neka izađe sa datumom - kaže predsednik.

- O tome ko će biti na vlasti u Srbiji odlučuju građani Srbije. Narod odlično ume da izabere. Ja volim ljude koji sa lakoćom ulaze u izborne procese. za to ima vremena, u ovom trenutku ima mnogo drugih važniji stvari.

Obraćanje Milorada Dodika

- U vremenu kada je globalni svet u ratovima, važno je reći da je posvećenost izgradnji Vojske Srbije impresivna. Nama koji dolazimo iz RS ovo je bila prilika da se upoznamo sa odlučnošću, da bude ne samo spremna za dejstva već da bude i odvraćujuća sila. Mi smo iz RS zabrinuti da su Albanija, Priština i Hrvatska napravile savez, imajući u vidu da je Hrvatska komponenta u BiH. Taj savez je remetilački, šalje određene poruke. Mislimo da ima zaista zabrinjavajućih elemenata. Nijedan takav savez se ne formira bez jakog cilja. Vojska Srbije je snaga sa respektom - kazao je Dodik.

Sastanak u kasarni "Banjica 2"

Sastanak se održava u kasarni "Banjica 2" u Beogradu.

Sastanku prisustvuju ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, kao i članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba.

Na sastanku rukovodstvo Republike Srpske

Sastanku prisustvuje i rukovodstvo Republike Srpske - srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, predsednik Republike Srpske Siniša Karan, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Nakon sastanka predviđene su izjave za medije.

BONUS VIDEO: PRONAĐEN EKSPLOZIV KOD KANjIŽE: Detalji Ministarstva odbrane o incidentu na gasovodu!