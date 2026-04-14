NEOLIBERALNA AŽDAJA DIGLA GLAVU, MAĐAR VAGA ZAOKRET: Analiza "Novosti" - Radost dela političkog Zapada zbog "zemljotresa" u Budimpešti

PORAZ Viktor Orban na parlamentarnim izborima 12. aprila označio je kraj jedne od najdugovečnijih političkih epoha u savremenoj Evropi. Posle 16 godina neprekidne dominacije, njegov Fides izgubio je vlast od stranke Tisa i njenog lidera Petera Mađara, čoveka koji je potekao iz istog sistema koji je sada srušio.

Foto: AP Photo/Darko Bandic

Rezultat izbora, koji donosi čak i komotnu dvotrećinsku parlamentarnu većinu opoziciji, tumači se kao tektonski poremećaj ne samo u Mađarskoj, već i u širem političkom pejzažu Evrope. Na osnovu gotovo 98 odsto prebrojanih glasova, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), Tisa je osvojila 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je Fides dobio 55 mesta. Kako su preneli mađarski mediji, Tisa je osvojila 93 poslanička mesta direktnim izborom kandidata, dok je 45 poslanika osvojeno preko izborne liste stranke. Koalicija Fidesa i Demohrišćansko-narodne stranke dobila je 42 poslanička mesta preko izborne liste, a 13 direktno. Desničarska stranka Naša domovina osvojila je šest mandata.

Prve čestitke pobedniku stigle su iz evropskog i transatlantskog političkog establišmenta. Hilari Klinton, Barak Obama i druge istaknute američke demokrate, ali i Aleksandar Soroš, naslednik imperije Džordža Soroša, izborni rezultat vide kao "trijumf demokratskih vrednosti" i "opomenu Trampu". Poljski i francuski predsednici Donald Tusk i Emanuel Makron pozdravili su "povratak Mađarske na evropski kurs". Iz Berlina, kancelar Fridrih Merc poručio je da je "Mađarska ponovo deo zajedničkog evropskog puta", dok je iz Brisela stigla poruka o "novoj šansi za reset odnosa". Takav raspored reakcija dodatno je oživeo tezu da liberalna internacionalna mreža ne namerava da prepusti teren bez borbe, već da, suočena sa jačanjem suverenističkih lidera, prelazi u fazu otvorenog političkog kontraudara, rešena da povrati izgubljeni politički prostor i zaustavi talas koji je godinama menjao lice Evrope. U tom cilju više je nego očigledno njihovo koordinisano delovanje, politički, finansijski i medijski.

Na to je ukazao i Ilon Mask, milijarder i desničar:

- Soroševa organizacija je preuzela Mađarsku - napisao je on u odgovoru na čestitku Aleksandra Soroša, u kojoj je naveo da je "mađarski narod povratio svoju zemlju". On je, paradoksalno, dodao da su rezultati izbora "čvrsto odbacivanje stranog mešanja", što je upravo decenijama modus operandi Soroševe organizacije u mnogim suverenim zemljama.

Nije tajna da je Orban godinama bio u sukobu sa porodicom Soroš. Mađarskog premijera, koji je u nedelju uveče priznao poraz i čestitao pobedu rivalima, snažno je podržavao predsednik SAD Donald Tramp, a potpredsednik Amerike Džej Di Vens posetio je Budimpeštu prošle nedelje sa namerom da animira Orbanovo konzervativno glasačko telo da izađe na izbore. Orban je poručio da su izborni rezultati "bolni", ali da će nastaviti da služe Mađarskoj i njenom narodu kao opozicija.

Njegova politika godinama je balansirala između otvorenog sukoba sa Briselom i izrazito pragmatičnih i bliskih odnosa sa Moskvom. Gradio je imidž lidera koji brani nacionalni suverenitet od pritisaka EU, a istovremeno održav otvorene kanale saradnje sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Iako je Mađarska formalno ostajala unutar evropskog političkog okvira, Orban je godinama blokirao ili ublažavao pojedine odluke Brisela, posebno kada je reč o sankcijama Rusiji, pomoći Ukrajini i energetskoj politici, insistirajući na "nacionalnom interesu" i ekonomskoj stabilnosti. Upravo ta dvostruka pozicija - članica EU koja odbija da bezuslovno sledi njenu politiku i istovremeno neguje odnose sa Moskvom - učinila je Mađarsku svojevrsnim izuzetkom unutar evropskog bloka, ali i jednim od ključnih oslonaca suverenističkog bloka na kontinentu.

Kladionica Evropskih demokrata EVROPSKA demokratska partija, poznata i kao Evropske demokrate, otvorila je svojevrsnu kladionicu ko je sledeći suverenistički lider koji će nakon poraza Orbana otići sa vlasti, a na listi se nalazi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Pored njega tu su italijanska premijerka Đorđa Meloni, turski presednik Redžep Tajip Erdogan, premijer Slovačke Robert Fico, predsednik SAD Donald Tramp. Oni su na platformi "Iks" objavili njihove portrete zajedno sa Orbanom, kojeg su već "precrtali": - A, B, C, možda zvuči kao igra, ali nije, tako da vas pozivamo da nam kažete ko će, po vašem mišljenju, biti sledeći suverenistički lider koji će pasti. Populizam i suverenizam ne pobeđuju slučajno, uspevaju tamo gde politika ne uspeva. Pravo pitanje nije samo ko je sledeći, već ko će naučiti iz lekcije Mađarske - piše u objavi Evropskih demokrata.

Analitičari za "Novosti" kažu da neoliberalne strukture ovakav razvoj događaja, tačnije pobedu Mađara i poraz Orbana, doživljavaju, između ostalog, ne samo kao svoj uspeh, već i kao pokazatelj da globalno može doći do određenih promena. Tačnije, do zaustavljanja procesa jačanja desnih snaga u Evropi, ali i u Americi, pred međuizbore za Kongres i Senat u novembru. Naši sagovornici ukazuju da se ove strukture hrabre Mađarovom pobedom kao signalom da se taj desni talas koji je zapljusnuo svet polako zaustavlja i slabi i da će ubuduće jačati njihove snage i političke strukture.

Kada je reč o odnosu Budimpešte prema Moskvi, ističu da tu ne treba imati dilemu da će doći do nekog radikalnog zaokreta, jer Mađarska itekako energetski zavisi od Rusije. Toga je, dodaju, svestan i Mađar, i malo je verovatno da će on kidati veze sa Moskvom koje je izgradio Orban, jer to bi ugrozilo energetsku bezbednost zemlje, a ako bi se to deseo, onda bi i njegova vlast bila ugrožena. Bilo kakvi snažni ekonomski potresi bili bi kobni za novu vlast u Mađarskoj.

Takve signale već je poslao budući mađarski premijer. Lider stranke Tisa juče je poručio da će Budimpešta voditi dijalog sa Putinom bez obzira na promenu vlade.

Čestitke od EU lidera MEJNSTRIM Evropa odahnula je posle pobede Petera Mađara na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, ali su u Briselu svesni i da se ova zemlja neće promeniti preko noći. Predsednica Evorpske komisije Ursula fon der Lajen ocenila je da se jedna zemlja vraća na svoj evropski put i da se nada da će EU sada imati priliku da donosi jedinstvenije odluke. Mađaru su čestitali i oni lideri koji se iz ugla Brisela smatraju populističkim, poput premijera Slovačke Roberta Fica ili Italije Đorđe Meloni, koji nisu propustili da istaknu i dosadašnje bliske veze sa Orbanom. Premijer Češke Andrej Babiš, koji je pre izbora podržao Orbana, čestitao je lideru mađarske opozicione stranke. - Češka vlada je sasvim sigurno izgubila sa Orbanom velikog saveznika u EU - kazao je šef češke diplomatije Petr Macinka iz najmanjeg koalicionog partnera u vladi, stranke Motoristi sebi, bliske Trampovom MAGA pokretu.

- Moraćemo da sednemo za pregovarački sto sa ruskim predsednikom. Geografski položaj ni Rusije ni Mađarske neće se promeniti. Naša energetska zavisnost će takođe ostati - naveo je Mađar.

Pojasnio je da ne namerava da održava prijateljske odnose sa Moskvom, ali je takođe naglasio da ne želi da zastupa interese Kijeva u tom dijalogu.

- Niko ne želi proukrajinsku vladu u Mađarskoj - dodao je Mađar.

Međutim, u pojedinim evropskim centrima nadaju se drugačijem kursu Budimpešte prema Kijevu. Tako su juče iz Berlina poručili da nakon izbora u Mađarskoj očekuju "brzu deblokadu paketa EU pomoći Ukrajini u vrednosti od 90 milijardi evra", koju je zaustavila Orbanova vlada.

Optužio Sijarta BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar rekao je da će prvi koraci nove vlade biti mere protiv korupcije, pristupanje Evropskom javnom tužilaštvu i osnivanje Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine. On je rekao da će raditi i na donošenju zakona da pojedinac može da obavlja premijersku funkciju u najviše dva mandata. Istakao je da se Mađarska neće mešati u unutrašnje stvari nijedne zemlje, ali i da će istovremeno tražiti da se posmatra kao nezavisna, suverena zemlja. Poručio je da niko u Mađarskoj ne želi rat i da će vlada stranke Tisa biti "vlada mira". - Mađarsku istoriju piše mađarski narod. Ona se ne piše u Moskvi, ni u Briselu, ni u Vašingtonu, već na ulicama i trgovima naše zemlje - rekao je on. Mađar je na konferenciji za medije optužio i šefa diplomatije Petera Sijarta da je juče ujutru "došao u ministarstvo i da uništava dokumente poverljive prirode".

Nakon izbora u Mađarskoj oglasio se i predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski, koji je čestitao Mađaru i poručio da je Kijev spreman za susrete i zajednički rad "u korist obe zemlje, kao i mira, bezbednosti i stabilnosti u Evropi".

D. M.