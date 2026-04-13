MNOGI SE ZALUD NADAJU MOM PADU Vučić: Najvažnija je borba za građane, ne vlast pošto poto
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Dnevniku RTS kazao je da su mnogi najavljivali njegov pad sa vlasti.
Kaže da su najavljivali njegov pad i kad su pali Sebastijan Kurc, kad je pao Bojko Borisov, da su govorili da će pasti kad je otišla Angela Merkel i kad je izabran Emanuel Makron.
- Rekao sam jednom da ćemo pobeđivati dok me služi mozak i glava. Samo sam jednu stvar pogrešio, nisam dodao najvažnije, a to je da to ne radimo zbog sebe jer mi je vlasti dovoljno, a potrebno mi je šta će Srbija da čini u budućnosti zbog njenih građana, da li će živeti bolje ili će neko da ih vrati u prošlost. To je borba za građane. Bude li me služila glava, ne budem li imao druge vrste problema, plašim se da će čekati da još mnogi padnu u regionu i da se zalud nadaju - rekao je Vučić. Kad su u pitanju izbori, kaže da ćemo postupiti kako kaže Venecijanska komisija i da će usvojiti sve što traži ODIHR.
