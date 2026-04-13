Politika

MNOGI SE ZALUD NADAJU MOM PADU Vučić: Najvažnija je borba za građane, ne vlast pošto poto

В. Н.

13. 04. 2026. u 20:01

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Dnevniku RTS kazao je da su mnogi najavljivali njegov pad sa vlasti.

Foto: Printscreen/RTS

Kaže da su najavljivali njegov pad i kad su pali Sebastijan Kurc, kad je pao Bojko Borisov, da su govorili da će pasti kad je otišla Angela Merkel i kad je izabran Emanuel Makron.

- Rekao sam jednom da ćemo pobeđivati dok me služi mozak i glava. Samo sam jednu stvar pogrešio, nisam dodao najvažnije, a to je da to ne radimo zbog sebe jer mi je vlasti dovoljno, a potrebno mi je šta će Srbija da čini u budućnosti zbog njenih građana, da li će živeti bolje ili će neko da ih vrati u prošlost. To je borba za građane. Bude li me služila glava, ne budem li imao druge vrste problema, plašim se da će čekati da još mnogi padnu u regionu i da se zalud nadaju - rekao je Vučić. Kad su u pitanju izbori, kaže da ćemo postupiti kako kaže Venecijanska komisija i da će usvojiti sve što traži ODIHR.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRISEL ODMAO KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

