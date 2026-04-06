OGLASIO SE KREMLJ O NAPADU NA GASOVOD U SRBIJI: "Situacija je potencijalno veoma opasna"

P. Đurđević

06. 04. 2026. u 12:47

ZA SADA nema verodostojnih dokaza o tome ko bi mogao da stoji iza pokušaja napada na gasovod u Srbiji, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ОГЛАСИО СЕ КРЕМЉ О НАПАДУ НА ГАСОВОД У СРБИЈИ: Ситуација је потенцијално веома опасна

Foto: Profimedia

- Znamo da za sada nema verodostojnih dokaza o tome ko bi mogao da stoji iza pokušaja napada na evropsku teritoriju na ovu vitalnu energetsku arteriju, koja trenutno radi pod ekstremnim pritiskom - rekao je Peskov, komentarišući situaciju oko gasovoda.

On je podsetio da je kijevski režim više puta napadao delove gasovoda „Turski tok“ i „Plavi tok“, situacija je izuzetno opasna.

- Situacija je potencijalno veoma opasna. Znamo da je infrastruktura, razni delovi infrastrukture i ‘Turskog toka’ i ‘Plavog toka’, više puta napadani od strane kijevskog režima - rekao je Peskov, komentarišući situaciju oko gasovoda.

Portparol je istakao da Moskva preduzima neophodne mere kako bi osigurala bezbednost ove infrastrukture.

- Nadamo se da će Mađarska i Srbija takođe preduzimati mere kako bi pokušale da minimiziraju pretnju po ove gasovode - rekao je Peskov.

Prema njegovim rečima, Rusija se nada da je Ankara obavestila Vladimira Zelenskog da su napadi na gasovode „Turski tok“ i „Plavi tok“ neprihvatljivi.

U Srbiji je u nedelju sprečena diverzija na gasnu infrastrukturu koja je ključna za snabdevanje energijom zemlje i regiona.

Kod sela Velebit, nekoliko stotina metara od gasovoda pronađeni su eksploziv i detonatori.

Preko gasovoda „Turski tok“ i njegovih ogranaka u Bugarskoj i Srbiji, Mađarska dobija glavne količine gasa iz Rusije.

(Sputnjik)

