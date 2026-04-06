"SRPSKE VLASTI SPREČILE TERORISTIČKI NAPAD NA GASOVOD KOJI JE NEOPHODAN MAĐARSKOJ" Sijarto odao priznanje Beogradu

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da su srpske vlasti sprečile teroristički napad u kojem je trebalo da bude dignut u vazduh srpski deo gasovoda Turski tok, koji je, kako je istakao, neophodan za snabdevanje Mađarske prirodnim gasom.

- Juče su srpske vlasti sprečile teroristički napad u kojem su hteli da dignu u vazduh srpski deo gasovoda Turski tok. Ovaj gasovod je neophodan za snabdevanje Mađarske prirodnim gasom, jer 56 odsto prirodnog gasa u našem sistemu, odnosno više od polovine, dolazi kroz gasovod Turski tok - rekao je Sijarto u današnjoj objavi na Fejsbuku.

Sijarto je danas, zajedno sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom krenuo ka granici sa Srbijom, u Kiškundorošmu u oblasti Segedina, da proveri da li je sve u redu sa gasovodom na mađarskoj strani.

- Naš zadatak je da zaštitimo suverenitet Mađarske, zaštitimo snabdevanje mađarskih porodica, zaštitimo sposobnost zemlje da funkcioniše i borimo se za smanjenje računa za komunalne usluge - rekao je Sijarto.

On je istakao da jednostavno ne želi da Mađari plaćaju barem tri puta više za komunalne usluge nego sada, što bi bio rezultat prekida isporuke ruskog gasa i nafte.

BONUS VIDEO: PRONAĐEN EKSPLOZIV KOD KANjIŽE: Detalji Ministarstva odbrane o incidentu na gasovodu!