Politika

"SRPSKE VLASTI SPREČILE TERORISTIČKI NAPAD NA GASOVOD KOJI JE NEOPHODAN MAĐARSKOJ" Sijarto odao priznanje Beogradu

М.А.С.

06. 04. 2026. u 08:56

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da su srpske vlasti sprečile teroristički napad u kojem je trebalo da bude dignut u vazduh srpski deo gasovoda Turski tok, koji je, kako je istakao, neophodan za snabdevanje Mađarske prirodnim gasom.

Foto: Tanjug

 - Juče su srpske vlasti sprečile teroristički napad u kojem su hteli da dignu u vazduh srpski deo gasovoda Turski tok. Ovaj gasovod je neophodan za snabdevanje Mađarske prirodnim gasom, jer 56 odsto prirodnog gasa u našem sistemu, odnosno više od polovine, dolazi kroz gasovod Turski tok - rekao je Sijarto u današnjoj objavi na Fejsbuku.

Sijarto je danas, zajedno sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom krenuo ka granici sa Srbijom, u Kiškundorošmu u oblasti Segedina, da proveri da li je sve u redu sa gasovodom na mađarskoj strani.

 - Naš zadatak je da zaštitimo suverenitet Mađarske, zaštitimo snabdevanje mađarskih porodica, zaštitimo sposobnost zemlje da funkcioniše i borimo se za smanjenje računa za komunalne usluge - rekao je Sijarto.

On je istakao da jednostavno ne želi da Mađari plaćaju barem tri puta više za komunalne usluge nego sada, što bi bio rezultat prekida isporuke ruskog gasa i nafte.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: PRONAĐEN EKSPLOZIV KOD KANjIŽE: Detalji Ministarstva odbrane o incidentu na gasovodu! 

ORBAN U CIK ZORE KRENUO KA GRANICI SA SRBIJOM: Premijer Mađarske ide u kontrolu nakon incidenta u Kanjiži (VIDEO)

