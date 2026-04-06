"NAPRAVILI STE OD NJIH SEKTU" Brnabić: Sada tek naslućujemo razmere zločina koji su političari Đokić, Sinani i ostali počinili studentima
PREDSEDNICA Skpušine Srbije Ana Brnabić je u novoj objavi na Iksu istakla da "sada tek počinjemo da naslućujemo razmere zločina koji su političari Đokić, Sinani, Gruhonjić, Bakić i ostali počinili prema generacijama koje su se zadesile na fakultetima 2025. godine."
- Uz podršku ili uz tišinu svih onih koji su na našim fakultetima morali da vode računa da zaštite ove mlade ljude, oni su njih zombifikovali, po receptu iz Blokadne kuharice napravili "plenume" - najviše nalik sekti - spremne da se odreknu imena i prezimena, sopstvenih želja, slobodne misli, da postanu "medij".
Sram bilo sve one - na visokoškolskim ustanovama, u civilnom društvu, medijima, političkim strankama i pokretima - koji su aktivnim odobravanjem, podrškom ili ćutanjem, zarad lične koristi ili ciljeva, dozvolili da se ovo desi generacijama mladih u Srbiji.
Napravili ste od njih sektu. Zombifikovali ste ih. Iskoristili ste ih i zloupotrebili. Ponosna sam što smo se od prvog dana borili protiv ovoga, protiv toga da bilo koja mlada osoba bude samo nečiji "medij".
A to su od njih napravili. I to u vreme dok su bili odgovorni za njihov razvoj, učenje, stasavanje. Dva profesora sede u studiju dok mlada osoba, umesto slobodne misli, kritičke misli, izgovara da je ona samo "medij" za prenos nekih informacija i umesto da ih to zabrine, da kažu nešto, oni to odobravaju i podržavaju. Da vam kažem - neće mladi ljudi u Srbiji biti ničiji "medij", nikada. Borićemo se protiv toga dok je snage u nama - poručila je Brnabićeva.
