PROROČKE REČI LAZANSKOG: NATO neće slati svoje snage u Ukrajinu, rizik eskalacije je stravičan
SAD ni NATO neće slati svoje snage u Ukrajinu, jer u konvencionalnom ratu nemaju šanse za pobedu, pisao je diplomata i novinar Miroslav Lazanski još 2019. godine.
- Naime, u situaciji kada bi NATO, ili SAD trupe u Ukrajini bile pred porazom od strane ruske vojske, Brisel i Vašington bi morali da odluče ili da priznaju poraz sa svim političkim i vojnim posledicama, ili da pribegnu upotrebi krstarećih projektila sa taktičkim nuklearnim oružjem. U takvoj situaciji, kada „ tomahavk“ rakete mogu da pogode ciljeve u Rusiji za pet do šest minuta, Kremlju preostaje užasno malo vremena da se odluči za nuklearni odgovor, da ga naredi i da ga započne. Ako ne odluči u roku od tri minuta, neće moći ni da ga izvede, jer bi u tom slučaju američke krstareće rakete već pogodile svoje ciljeve. Drugim rečima, opasna je granica prelaska sa upotrebe taktičkog na strateško nuklearno naoružanje. Rizik eskalacije je stravičan, i jedna i druga strana upotrebu taktičkog nuklearnog oružja mogu da protumače kao uvod u korišćenje strateškog nuklearnog oružja. A onda je planeti samo Bog u pomoći. Poginulo bi između 500 miliona i 1,5 milijardi ljudi, Rusija bi imala od 20 do 45 odsto poginulih, Evropa i SAD od 60 do 90 odsto mrtvih, jer Rusija ima bolji sistem civilne zaštite. Što se tiče „nezaraćenih država“ — u Evropi bi bilo od 20 do 50 odsto mrtvih, od 30 do 60 u Japanu i od 20 do 70 odsto u Kini. To su podaci profesora Lauela Vuda iz Nacionalne laboratorije iz Livermora, SAD, objavljeni još 1982. godine. Kako je tehnologija nuklearnog oružja u međuvremenu napredovala, broj poginulih bio bi daleko veći - upozoravao je Lazanski za "Sputnjik".
Ono što je u Evropi započeto 1999. raketiranjem i bombardovanjem SR Jugoslavije, sada se nastavlja usisavanjem država Balkana u NATO. I tragedijom u Ukrajini, tragedijom građanskog rata, pisao je Lazanski.
Podsećamo, Miroslav Lazanski preminuo je 2021. godine u Beogradu.
Preporučujemo
ZELENSKI UPERIO PRST U MOSKVU: Sto posto verujem da Rusi žele da nas okupiraju
05. 04. 2026. u 14:30
ZELENSKI MOŽE DA ODAHNE Sirski: Povratili smo kontrolu u 12 mesta u pravcu Aleksandrovke
05. 04. 2026. u 14:00
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)