VUČIĆ OTKRIO NOVE DETALJE O SMRTI STUDENTKINJE: Ona je na to bila naterana, nije legitimno da ne posvetite pažnju ubistvu jedne devojke

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o ponašanju političara Vladan Đokića a povodom smrti studentkinje Milice ivković na Filozofskom fakultetu.

- Nije legalno i legitimno to da ne posvetite pažnju ubistvu jedne devojke. Zahvalan sam porodici Milice Živković koja je sarađivala sa nadležnim državnim organima. Ta devojka je bila potpuno normalna, potpuno normalne poruke je slala svega 18 minuta pre smrti. Devojka ničime nije nagoveštavala da bi bilo šta učinila protiv sebe, ništa čudno u njenom ponašanju. Ona je na to bila naterana. Na koji način, siguran sam da će istraga da utvrdi. Dalje se u to ne bih mešao.

- Ono što mene brine je taj nedostatak empatije, najstrašniji. Da ni političar Đokić, ni svi ostali političari sa fakulteta, oni koji nisu ni završili fakultete, a koji su osnivali štabove političkih partija, neke terorističke ćelije na našim fakultetima, da nisu pokazali epatiju prema toj devojci. Više minuta ćutanja je dobilo kuče Dona, nego jedna divna devojka Milica Živković. I to treba da bude sramota političara Đokića, političara Sinanija, sram ih bilo za sve to.