VUČIĆ OTKRIO NOVE DETALJE O SMRTI STUDENTKINJE: Ona je na to bila naterana, nije legitimno da ne posvetite pažnju ubistvu jedne devojke
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o ponašanju političara Vladan Đokića a povodom smrti studentkinje Milice ivković na Filozofskom fakultetu.
- Nije legalno i legitimno to da ne posvetite pažnju ubistvu jedne devojke. Zahvalan sam porodici Milice Živković koja je sarađivala sa nadležnim državnim organima. Ta devojka je bila potpuno normalna, potpuno normalne poruke je slala svega 18 minuta pre smrti. Devojka ničime nije nagoveštavala da bi bilo šta učinila protiv sebe, ništa čudno u njenom ponašanju. Ona je na to bila naterana. Na koji način, siguran sam da će istraga da utvrdi. Dalje se u to ne bih mešao.
- Ono što mene brine je taj nedostatak empatije, najstrašniji. Da ni političar Đokić, ni svi ostali političari sa fakulteta, oni koji nisu ni završili fakultete, a koji su osnivali štabove političkih partija, neke terorističke ćelije na našim fakultetima, da nisu pokazali epatiju prema toj devojci. Više minuta ćutanja je dobilo kuče Dona, nego jedna divna devojka Milica Živković. I to treba da bude sramota političara Đokića, političara Sinanija, sram ih bilo za sve to.
VUČIĆ O VLADANU ĐOKIĆU: On može da bude papa, političar, ali rektor nije! (VIDEO)
05. 04. 2026. u 19:05
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
