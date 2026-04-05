AKO SE LUDILU NE STANE NA KRAJ, CRNO SE PIŠE CELOM SVETU: Važno upozorenje Vučića

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska gradilišta Ekspo dao je upozorenje zbog globalne situacije u svetu.

- Brine me to što se dogodilo jutros i sve što se događa u svetu. Nadam se da će ludilu da dođe kraj i da će da se pojave neki odgovorni i ozbiljni ljudi koi neće nekog drugog da pozivaju na mir, a da sami učestvuju u ratovima, već da svi zajedno shvate da mora da se napravi mir. Ljudi moraju da znaju, da ukoliko se nastavi ovako, mi ćemo da ograničavamo i izvoz hrane. To nije problem za naše poljoprivrednike, zato što ćemo mi njima da platimo cenu, ali je to problem za mnoge u okruženju. Samo neka razni ljudi u svetu razmisle šta rade onima koji nemaju dovoljno hrane. Nemate đubriva, nemate dovoljno hrane.Nemate dovoljno plastike, nemate gasa dovoljno. Nema ničega dovoljno. Raste cena nafte, raste cena svega drugog. Mi na silu bukvalno držimo. Mi smo imali, znate koliko višu cenu nego u Crnoj Gori, od ponedeljka Crna Gora ima istu cenu dizela kao mi, pri čemu je sve drugo jeftinije kod nas zato što smo stavili najjače mere da bismo zaštitili građane. Ali ako se ludilu ne stane na kraj, crno se piše celom svetu. Mi ćemo malo manje da stradamo, ali stradaćemo sviu. Ja dok sam predsednik čuvaću mir u Srbiji, čuvaću mir za nešu decu, sestre, majke...