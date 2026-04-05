BLOKADERI SU UNIŠTILI UNIVERZITETE Vučić: Podatak da je prošle godine 12.000 ljudi manje diplomiralo vam je jasan kakav je zločin učinjen
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je tokom obilaska Ekspa da su blokaderi uništili univerzitete u Srbiji.
- Naših radnika nema, naših građevinaca je sve manje. Sve nam nedostaje bukvalno ovde. Sve nam nedostaje zato što smo se loše ponašali u obrazovanju mnogo godina. A poslednjih nekoliko godina smo izvršili ozbrazovni genocid. Bavili smo se samo pametovanjem i politikom, umesto da se bavimo učenjem. Podatak koji kaže da je prošle godine gotovo 12.000 ljudi manje diplomiralo na srpskim univerzitetima onda vam je jasno kakav je zločin protiv naše dece i naše budućnosti učinjen.
