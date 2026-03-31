Politika

STAROVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO NASILJE BLOKADERA U BEOGRADU: Upozorio na antisemitizam i pozvao na hitnu reakciju nadležnih

Новости онлине

31. 03. 2026. u 23:04

MINISTAR za evropske integracije Nemanja Starović najoštrije je osudio današnje nasilje na ulicama Beograda, ukazujući posebno na, kako je naveo, zastrašujuće izlive antisemitizma.

СТАРОВИЋ НАЈОШТРИЈЕ ОСУДИО НАСИЉЕ БЛОКАДЕРА У БЕОГРАДУ: Упозорио на антисемитизам и позвао на хитну реакцију надлежних

Foto: MEI

- Ispred delegacije Republike Srbije pri Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust (@TheIHRA) najoštrije osuđujem današnje nasilje na ulicama Beograda, posebno zastrašujuće izlive antisemitizma, uključujući i pozive na ubistvo predsednika Srbije i pripadnika jevrejskog naroda - kaže on.

Starović je naveo da je u više navrata tokom prethodnih meseci ukazivano na široku rasprostranjenost antisemitske ideologije.

- U više navrata tokom proteklih meseci upozoravali smo na široku rasprostranjenost antisemitske ideologije među pripadnicima takozvanog blokadnog pokreta na univerzitetima u Srbiji. Ignorisanje ove opasne pretnje dovelo je do otvorenih poziva na ubistvo kao logičnog i neumitnog ishoda - ističe Starović.

Ministar je pozvao nadležne organe da reaguju u skladu sa zakonom, kao i organizatore i učesnike protesta da se jasno ograde od antisemitizma.

- Pozivam nadležne organe da hitno i odlučno, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, reaguju prema počiniocima. Ujedno pozivam organizatore, podstrekače i podržavaoce protestnih skupova da konačno jasno i nedvosmisleno osude antisemitske ispade i hitno uklone antisemitske poruke i parole iz prostorija univerziteta - zaključio je Starović.

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

