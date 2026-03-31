ANA BRNABIĆ OŠTRO ODBRUSILA PONOŠU: Da li vas pogađa to što Vučić samo želi da ode u Jasenovac i da upali sveću?! (FOTO)

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić je reagovala na sramnu izjavu Zdravka Ponoša na društvenoj mreži "Iks".

FOTO: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Ona je na njegov gnusan post oštro odgovorila.

- Ovaj mučeni čovek svaki dan mora da opravdava svoju putovnicu najbanalnijim uvredama na račun predsednika Aleksandra Vučića i najprizemnijim napadanjem Srbije. Kad se hrvatske vlasti i Tompsonovi fanovi uznemire, tada Ponoš dobije nalog da krene sa svojim bolesnim tiradama. A šta je to što ih je sve toliko pogodilo? To što je Aleksandar Vučić rekao da nema želju da ide na Brione, već da samo želi da poseti Jasenovac - da položi cveće, upali sveću na najvećem stratištu srpskog naroda. Ako pitate Ponoša, to je Vučićev neoprostiv greh - napisala je Brnabić.

— Ana Brnabic (@anabrnabic) March 31, 2026