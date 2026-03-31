PRAVO LICE BLOKADERA: Tajkunski novinar otkrio šta se dešavalo na putu za Strazbur - "oduvali" Novu S zbog francuske televizije! (VIDEO)

NOVINAR tajkunske Nove S Radovan Seratlić je prošle godine pratio blokadere na turi do Strazbura, a godinu dana kasnije otkrio je da je saradnja sa blokaderima bila ekstremno neprijatna.

Oni su pokazali svoje pravo lice, bahatost i nezahvalnost.

- Ja da sam slušao svoj ego, svoju sujetu, da sam se uvredio na svaku njihovu, a zaista su nekada bili neprijatni, ja bih se kod Malog Iđoša ili kod Subotice okrenuo i vratio u Beograd - rekao je Seratlić u jednoj emisiji.

Rekao je da je imao čak tri situacije u kojima je rekao - "ma vidi, terajte sami gde hoćete, ja odoh nazad".

- To su situacije kada oni tebe vide prvi put, možda su te videli na TV-u koji put, ali to njima ne znači ništa... Oni meni kažu, "pa dobro, super je vaša televizija, ali nas tamo čeka francuski javni servis, što bismo mi vama dali čeonu poziciju", gde onda, znaš, ja poludim! - priča novinar tajkunske Nove i na kraju postavlja pitanje - "pa da li je moguće ovo?".

Naravno da je moguće, moguće je da su blokaderi dostigli toliki nivo bahatosti da ne poštuju čak ni one koji su zdušno širili njihovu propagandu i svakodnevnu patetiku.

Važnije je njima šta misle strane ambasade i strane televizije na kojima su mogli do besvesti da lažu o stanju u Srbiji.

Ovim iskazom "iznutra" dokazano je da su blokaderi tipični primer egoizma i bahatosti, a svi ostali su samo statisti u njihovoj besmislenoj predstavi!

