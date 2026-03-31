PET OSOBINA KOJE "KRASE" KLASIČNU BLOKADERSKU "ELITU": Prosti, glupi, nevaspitani, neduhoviti, i najvažnije - zaljubljeni u ustaše!

VODITELjI emisije "Mentalno razgibavanje" na televiziji Nova.rs pokušavali su da se sprdaju sa detaljima posete predednika Vučića Kini, koristeći, po običaju, vulgarnosti, prost rečnik i loše šale.

Tvrdili su da je Vučić posetio Kinu jer ga niko sa Zapada ne poziva, što je apsolutni nonsens i glupost, jer se predsednik Srbije redovno viđa sa svim važnim svetskim državnicima i sa Istoka i sa Zapada.

Ovim su po ko zna koji put dokazali da ih kao pripadnike blokaderske elite "krasi" ovih pet osobina:

Prosti

Glupi

Nevaspitani

Neduhoviti

Zaljubljeni u Ustaše