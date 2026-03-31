BOLJŠEVIČKI PLENUMAŠI GOSPODARILI REKTORATOM DO DANAS: Devojka koja je poginula na fakultet ušla preko ulaza koji povezuje dve zgrade?

V.N.

31. 03. 2026. u 11:21

PRIPADNICI UKP ušli su danas u Rektorat. Policija je tokom istrage tragičnog slučaja kada je devojka poginula na Filozofskom fakultetu, došla do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

БОЉШЕВИЧКИ ПЛЕНУМАШИ ГОСПОДАРИЛИ РЕКТОРАТОМ ДО ДАНАС: Девојка која је погинула на факултет ушла преко улаза који повезује две зграде?

Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, rekao je naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.

Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

Boljševički plenumaši koristili su Rektorat kao svoju bazu, što je jedino mogao da im dopusti sam rektor, Vladan Đokić.

S kojim ciljem je od Rektorata napravio boljševičko-plenumaški štab ostaje da se utvrdi.

REKTORAT ILI TERORISTIČKA BAZA?! Pogledajte šta su pripadnici UKP pronašli u zgradi (FOTO)
REKTORAT ILI TERORISTIČKA BAZA?! Pogledajte šta su pripadnici UKP pronašli u zgradi (FOTO)

PRIPADNICI Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

31. 03. 2026. u 12:00

POGLEDAJTE: Pripadnici UKP ušli u Rektorat (VIDEO)

