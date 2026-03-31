BOLJŠEVIČKI PLENUMAŠI GOSPODARILI REKTORATOM DO DANAS: Devojka koja je poginula na fakultet ušla preko ulaza koji povezuje dve zgrade?
PRIPADNICI UKP ušli su danas u Rektorat. Policija je tokom istrage tragičnog slučaja kada je devojka poginula na Filozofskom fakultetu, došla do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.
Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, rekao je naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.
Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.
Boljševički plenumaši koristili su Rektorat kao svoju bazu, što je jedino mogao da im dopusti sam rektor, Vladan Đokić.
S kojim ciljem je od Rektorata napravio boljševičko-plenumaški štab ostaje da se utvrdi.
(Alo)
