SAZNAJEMO: Pripadnici UKP po nalogu VJT u Beogradu ušli u zgradu Rektorata - proverava se postojanje neobezbeđenih ulaza ka Filozofskom

В. Н.

31. 03. 2026. u 10:44

PRIPADNICI Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

Kako nezvanično saznajemo, u toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana došlo se do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet. 

Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, kaže naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.

Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

Zbog toga je, prema rečima našeg sagovornika, važno da se provere sve moguće opcije, kao i ko snosi odgovornost za niz bezbednosnih propusta. 

Podsetimo, UKP MUP RS postupaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine, kada se oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega 25-godišnja studentkinja tog fakulteta, skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.

BONUS VIDEO: SABLASAN PRIZOR: Ovde je smrtno stradala studentkinja zbog neodgovornosti blokade

