VUČIĆ O LOKALNIM IZBORIMA: Najubedljivije smo pobedili u Kladovu, najneizvesnije bilo u Kuli

PREDSEDNIK Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je na lokalnim izborima u 10 lokalnih samouprava lista Aleksandar Vučić-Naša porodica najubedljivije pobedila u Kladovu, a da je najneizvesnije bilo u Kuli.

Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ (STF)

Vučić je rekao da rezultatu nisu u potpunosti gotovi, ali da je nemoguće da se do kraja prebrojavanja promene rezultati.

Prema njegovim rečima, lista Aleksandar Vučić - Naša porodica u Aranđelovcu je osvojila 52,96 odsto glasova, na osnovu 90 odsto prebrojanih bioračkih mesta, dok je lista Studenti za Aranđelovacosvojila 44,9 odsto glasova.

"Treba još četiri mesta da se obrade, ali nemoguće je da dođe do promene. Naša prednost je 1.700 glasova", istakao je Vučić obraćajući se u centrali SNS-a. Naveo je da su u Bajinoj Bašti prebrojani glasovi sa 51 od 52 mesta i da je tu lista oko SNS osvojila 53,49 odsto glasova, dok je blokaderska lista osvojila 44,35 odsto. "Nemoguće je da tu dođe do promene", dodao je Vučić. Vučić je rekao da u Boru nisu prebrojani glasovi na pet mesta, ali da je prednost za listu "Aleksandar Vučić - Naša porodica" 1.900 glasova, pa je nemoguće da to bude dostižno. Prema njegovim rečima, lista oko SNS osvojila je u toj opštini 49,2 odsto glasova, a blokaderska lista 43 odsto.

"Skoro četiri odsto osvojila je Vlaška narodna stranka koja će imati mandat ili dva u skupštini Bora. U Boru smo na prethodnim izborima dobili 35 odsto glasova, sada 47 do 49 odsto", naveo je Vučić. Istakao je da je u Kladovu postignuta najubedljivija pobeda - 71,98 odsto za listu oko SNS-a, na osnovu svih prebrojanih glasova, dok su blokaderi osvojili 29,69 odsto. U Knjaževcu je, kako je naveo, 57,11 odsto glasova osvojila je lista "Aleksandar Vučić - Naša porodica", dok su dve blokaderske liste osvojile 8,9 odnosno 32,9 odsto glasova.

Vučić je rekao i da je najneizvesnije bilo u Kuli i da je u toj opštini na osnovu 39 prebrojanih od 40 biračkih mesta listaoko SNS osvojila 10.997 glasova, bez jednog biračkog mesta i da ima 50,52 odsto glasova, a blokaderi 48 odsto.

