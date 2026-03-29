TOTALNA DOMINACIJA - 10:0! BRAVO VUČIĆU! Lista "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica" pobedila u svih 10 mesta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon lokalnih izbora u Srbiji i saopštio da je lista "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica" pobedila u svih 10 mesta.

Kad je u pitanju Aranđelovac, kaže da je na 90% obrađenih mesta, od važećih glasova 52,96% - lista SNS i partnera, a studenti 44,9%, Ruska stranka 1,09.

- Prednost može da se smanji ili uveća, ali je 1.700 glasova razlike za listu Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica - kazao je on.

51 od 52 biračka mesta su obrađena u Bajinoj Bašti, a rezultati kažu 53,49% Aleksandar Vučić - naša porodica, 41,35% Ujedinjeni za Bajinu Baštu.

- Ovde ni teoretski ne može da dođe do promene - kazao je on.

Najviše nepoznanica imamo u Boru, ali na 43/48 mesta je prednost čak 1.900 glasova za listu Aleksandar Vučić - naša porodica.

- Praktično je nemoguće da to bude dostižno, 49,22% mi, 40,3 blokaderi, 3,96 ima Vlaška narodna stranka - kazao je on.

Kaže da je sve prebrojano u Kladovu.

- 71,99% mi, blokaderi 26,69% - rekao je on.

Kaže da su u Boru naprednjaci dobili "svega" 35% glasova na prošlim izborima.

- Sada će to biti između 47-49% i to na mnogo veću izlaznost - dodao je.

Kaže da su blokaderi imali dve liste u Knjaževcu.

- Mi 57,11%, jedna blokaderska 8,9%, a druga 32,9% - rekao je on.

Kaže da su ubedljivo najneizvesniji izbori bili u Opštini Kula.

- Do poslednjeg biračkog mesta je bilo neizvesno. Obrađeno je 39 od 40 mesta, nemamo samo zapisnik sa poslednjeg mesta, a tamo je 20 razlike. U Kuli, mi imamo 530 glasova više od blokadera, mi 11.510 - kazao je on.

U Lučanima lista Aleksandar Vučić - naša porodica 63,78%, a blokaderi 30%...

- U mandatima mi 24, a blokaderi 11 - rekao je Vučić.

Kad je u pitanju Majdanpek, kaže da je sve obrađeno.

- Mi 65,64%. Naša lista je osvojila 21 kandata - kazao je on.

U Sevojnu, kaže da je na lista Aleksandar Vučić - naša porodica osvojila više od 50% glasova.

- Poslednje biračko mesto ne može da promeni pobednika, ali može raspored mandata - dodao je.

Najveća opština je Smederevska Palanka.

- Izašlo je 64,5% ljudi, 25.095 ljudi je izašlo, veliki broj ljudi. Naša lista je dobila 58% glasova, blokaderska lista 29,22%.

- Hvala svima. To je 10:0 - kazao je Vučić.