TOTALNA DOMINACIJA - 10:0! BRAVO VUČIĆU! Lista "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica" pobedila u svih 10 mesta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon lokalnih izbora u Srbiji i saopštio da je lista "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica" pobedila u svih 10 mesta.
Kad je u pitanju Aranđelovac, kaže da je na 90% obrađenih mesta, od važećih glasova 52,96% - lista SNS i partnera, a studenti 44,9%, Ruska stranka 1,09.
- Prednost može da se smanji ili uveća, ali je 1.700 glasova razlike za listu Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica - kazao je on.
51 od 52 biračka mesta su obrađena u Bajinoj Bašti, a rezultati kažu 53,49% Aleksandar Vučić - naša porodica, 41,35% Ujedinjeni za Bajinu Baštu.
- Ovde ni teoretski ne može da dođe do promene - kazao je on.
Najviše nepoznanica imamo u Boru, ali na 43/48 mesta je prednost čak 1.900 glasova za listu Aleksandar Vučić - naša porodica.
- Praktično je nemoguće da to bude dostižno, 49,22% mi, 40,3 blokaderi, 3,96 ima Vlaška narodna stranka - kazao je on.
Kaže da je sve prebrojano u Kladovu.
- 71,99% mi, blokaderi 26,69% - rekao je on.
Kaže da su u Boru naprednjaci dobili "svega" 35% glasova na prošlim izborima.
- Sada će to biti između 47-49% i to na mnogo veću izlaznost - dodao je.
Kaže da su blokaderi imali dve liste u Knjaževcu.
- Mi 57,11%, jedna blokaderska 8,9%, a druga 32,9% - rekao je on.
Kaže da su ubedljivo najneizvesniji izbori bili u Opštini Kula.
- Do poslednjeg biračkog mesta je bilo neizvesno. Obrađeno je 39 od 40 mesta, nemamo samo zapisnik sa poslednjeg mesta, a tamo je 20 razlike. U Kuli, mi imamo 530 glasova više od blokadera, mi 11.510 - kazao je on.
U Lučanima lista Aleksandar Vučić - naša porodica 63,78%, a blokaderi 30%...
- U mandatima mi 24, a blokaderi 11 - rekao je Vučić.
Kad je u pitanju Majdanpek, kaže da je sve obrađeno.
- Mi 65,64%. Naša lista je osvojila 21 kandata - kazao je on.
U Sevojnu, kaže da je na lista Aleksandar Vučić - naša porodica osvojila više od 50% glasova.
- Poslednje biračko mesto ne može da promeni pobednika, ali može raspored mandata - dodao je.
Najveća opština je Smederevska Palanka.
- Izašlo je 64,5% ljudi, 25.095 ljudi je izašlo, veliki broj ljudi. Naša lista je dobila 58% glasova, blokaderska lista 29,22%.
- Hvala svima. To je 10:0 - kazao je Vučić.
OGLASIO SE KREMLj O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA
30. 03. 2026. u 13:39
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
