"DANAS SMO JEDVA IZBEGLI OGROMNO ZLO" Vučić: Neki su potezali pištolje, maltretirali ljude, neki novinari su upadali u kol centre
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se narodu nakon lokalnih izbora
- Nadam se da posle ovoga danas, ovoga večeras, da će neki ljudi prekinuti hajku na sve koji drugačije misle. Danas smo jedva izbegli ogromno zlo, neki su potezali pištolje, maltretirali ljude, neki novinari su upadali u kol centre, iako je to osnov političkog delovanja u svakoj civilizovanoj zemlji na svetu, ali valjda revolucionarne misli često zamute mozak ljudima i ne mogu da razlikuju dobrog od lošeg. Pokušaćemo da se ujedinimo jer su teška vremena pred nama - kazao je on.
