E SAD NAM JE LAKŠE! Sloba Georgijev priznao: Izbori na svim biračkim mestima bili regularni! (VIDEO)
I UREDNIK Vesti na televiziji Nova S, blokader Slobodan Georgiev priznao je večeras u emisiji "Utisak nedelje" da tokom izbornog dana nije bilo prijava ozbiljnih nepravilnosti na biračkim mestima.
Ovim je još jednom, čak i od strane blokadera potvrđeno da su izbori protekli regularno i bez incidenata koji bi uticali na glasanje.
„To nasilje koje smo videli i koje je zabeleženo, ono je nekako, kako da kažem, opet nije na biračkom mestu. Znači, nismo mi danas imali prijave da je, na primer, bilo nepravilnosti, da je neko lomio kutije, da je neko dovukao neke ljude za koje bi neko rekao: ovo nisu ljudi koji ovde žive i tako dalje. Znači, to nismo imali, bar nisam čuo“, naveo je Georgijev.
Pogledajte priloženi snimak:
BLOKADERI SANjALI O HAOSU PA SE SVI RAZBEŽALI: "Beži, počela je kiša"
29. 03. 2026. u 21:38
KRENULO NOVO "KLANjE" MEĐU BLOKADERIMA!
29. 03. 2026. u 21:35
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
