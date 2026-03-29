Politika

E SAD NAM JE LAKŠE! Sloba Georgijev priznao: Izbori na svim biračkim mestima bili regularni! (VIDEO)

В.Н.

29. 03. 2026. u 21:43

I UREDNIK Vesti na televiziji Nova S, blokader Slobodan Georgiev priznao je večeras u emisiji "Utisak nedelje" da tokom izbornog dana nije bilo prijava ozbiljnih nepravilnosti na biračkim mestima.

Foto: Printscreen

Ovim je još jednom, čak i od strane blokadera potvrđeno da su izbori protekli regularno i bez incidenata koji bi uticali na glasanje.

„To nasilje koje smo videli i koje je zabeleženo, ono je nekako, kako da kažem, opet nije na biračkom mestu. Znači, nismo mi danas imali prijave da je, na primer, bilo nepravilnosti, da je neko lomio kutije, da je neko dovukao neke ljude za koje bi neko rekao: ovo nisu ljudi koji ovde žive i tako dalje. Znači, to nismo imali, bar nisam čuo“, naveo je Georgijev. 

Pogledajte priloženi snimak: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

