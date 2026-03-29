PRESEK IZLAZNOSTI DO 16 ČASOVA: Lokalni izbori u Srbiji

LOKALNI izbori danas se održavaju i u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu. Izborna tišina traje do 20 časova.

U Kuli na lokalnim izborima izlaznost do 16 časova 60,93 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Kuli do 16 časova je 60.93 odsto, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije.

Do 16 časova glasalo je 20.282 birača.

Izborna komisija saopštiće još jedan presek izlaznosti - u 18 časova. Kako su naveli iz Opštinske izborne komisije, nekoliko posmatrača je udaljeno sa biračkih mesta zbog snimanja telefonom.

Na teritoriji opštine Kula, na 40 biračkih mesta pravo glasa ima 33.286 građana, što znači da je više od polovine glasača do 16 časova iskoristilo pravo glasa. Skupština opštine Kula ima 37 odborničkih mesta.

U Boru do 16 časova glasalo 51,4 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Boru do 16 časova je, prema podacima Gradske izborne komisije, 51,4 odsto. Biračka mesta otvorena su do 20 časova.

U Boru na 48 biračkih mesta pravo glasa ima 38.492 građana.

Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta. Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista.



U Sevojnu izlaznost do 16 časova na lokalnim izborima 65,73

Izlaznost na lokalnim izborima u gradskoj opštini Sevojno do 16 časova je 65,73 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Pravo da glasa na pet biračkih mesta ima ukupno 5.545 upisanih birača.

Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika, a na izborima učestvuju četiri izborne liste.

U Aranđelovcu izlaznost do 16.00 časova 58 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 16.00 časova bila je 58 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

U opštini Aranđelovac jutros je u 7.00 časova otvoreno 41 biračko mesto, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač.

Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto.

Na izborima za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac učestvuje pet izbornih lista.

Izlaznost do 16.00 sati na lokalnim izborima u Majdanpeku 48,93 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 16.00 sati je 48,93 odsto upisanih birača na šest biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rekao je za Tanjug predsednik Opštinske izborne komisije Dejan Škorić.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasa se na 41 biračkom mestu. Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto.

Na lokalnim izborima u Majdanpeku učestvuju četiri liste.

U Knjaževcu izlaznost na lokalnim izborima do 16.00 časova 55,11 odsto

Na lokalnim izborima u Knjaževcu izlaznost je do 16.00 časova bila 55,11 odsto na osnovu podataka sa pet biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji. Na teritoriji opštine Knjaževac pravo glasa ima 22.256 birača, a glasa se na 65 biračkih mesta. Skupština opštine Knjaževac ima 40 odbornika. Na izborima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac učestvuju četiri izborne liste.

U Kladovu do 16 časova glasalo 45,38 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Kladovu izlaznost je do 16 časova iznosila 45,38 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izborne komisije u Kladovu Vesna Ćeha. Ona je za Tanjug rekla da je do 16 sati glasalo 9.568 birača. Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa ima 21.085 upisanih birača. Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a na izborima za Skupštinu opštine Kladovo učestvuju tri izborne liste.

U Smederevskoj Palanci izlaznost do 16.00 časova 49,94 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci do 16.00 časova je 49,94 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji u Smederevskoj Palanci. Kako navode, glasanje se odvija bez problema.

U Smederevskoj Palanci pravo glasa ukupno ima 38.933 građana, a glasa se na 49 biračkih mesta.

Glasači se opredeljuju za jednu od šest izbornih lista, birajući tako 49 odbornika u novom sazivu lokalnog parlamenta.

U Bajinoj Bašti do 16 časova izlaznost na lokalnim izborima 64 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti do 16 časova bila je 64 odsto, rekli su za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Do 16 časova glasalo je 13.880 birača. Na teritoriji opštine Bajina Bašta na 52 biračka mesta pravo glasa ima 21.464 upisanih birača.

Skupština Opštine Bajina Bašta ima 45 odborničkih mesta, a na izborima učestvuje šest izbornih lista.

