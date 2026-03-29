ANA BRNABIĆ PRIJAVILA NASILJE SVIMA U SVETU: "Ovo su sramne i lažne optužbe i pokušaj izvrtanja stvarnosti!"

ANA Brnabić, kao međunarodni sekretar SNS, prijavila nasilje koje vrše blokaderi na izbornim mestima u Srbiji, svima u svetu!

- Ovo su sramotne i lažne optužbe i pokušaj iskrivljavanja stvarnosti. Postoje dokumentovani video dokazi pristalice takozvanog „studentskog pokreta“ koji napada aktiviste SNS u Bajinoj Bašti.

U Boru, pristalice „studentskog pokreta“ došle su ispred kancelarija SNS-a da prete i napadaju naše aktiviste. Povredili su nekoliko ljudi biber sprejom, a jedan aktivista SNS-a je završio sa slomljenom rukom. Takođe u Boru, fizički su zaustavili slučajni automobil, napali vozača i ukrali papire iz njegovog auta, samo da bi otkrili da je sve što su ukrali bio račun za njegovu privatnu kupovinu. U Aranđelovcu, grupu žena je napao isti „studentski pokret“.

U Kladovu su pokušali da upadnu u naš kol centar, a jedna od medijskih stanica (N1) je zapravo ušla u naš kol centar (koji je potpuno legitiman u bilo kojoj zemlji) da bi ciljala i maltretirala ljude.

N1 je takođe ciljala naš kol centar u Aranđelovcu. Kupovina glasova od strane „studentskog pokreta“ je dokumentovana u Aranđelovcu.

U Smederevskoj Palanci, deset pristalica „studentskog pokreta“ napalo je i povredilo jednog aktivistu SNS-a bez ikakvog razloga i sakrilo im registarske tablice kako ih ne bi prijavio policiji.

Ovo je samo kap u moru terora i zastrašivanja koje „studentski pokret“ i njihove pristalice danas sprovode nad ljudima, kako aktivistima SNS-a, tako i slučajnim građanima, u svih deset lokalnih samouprava gde danas imamo izbore. Lično sam primala poruke od ljudi u Bajinoj Bašti koji su slomljeni jer su oni i njihove porodice napadnuti i dobili pretnje smrću od pristalica „studentskog pokreta“.

Važno je napomenuti da su srpske institucije izdale rekordan broj akreditacija za posmatrače na lokalnim izborima za ovih 10 lokalnih samouprava – ukupno 6.752. Ako smo želeli da pobedimo nasiljem i zastrašivanjem, zašto bismo osigurali da ovoliki broj posmatrača bude prisutan? Stalna prepravljanja ne doprinose demokratiji. Jednaka pravila i dosledna, neselektivna primena vladavine prava doprinose. - poručila je Brnabić.

These are shameful and false accusations and an attempt to twist reality.



There is documented video evidence of a supporter of the so- called “student movement” attacking Serbian Progressive Party (SNS) activists in Bajina Bašta.



In Bor, the supporters of the "student… https://t.co/2s7mcnmHL9 pic.twitter.com/luV6YFzRvm — Ana Brnabic (@anabrnabic) March 29, 2026