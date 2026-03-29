"KADA VEĆ S TAKVOM LAKOĆOM PRIZIVA MUSOLINIJA..." Starović odgovorio Tadiću: Čiji su manir fizički napadi na izborne štabove?
MINISTAR Evropski integracija Nemanja Starović reagovao je na svom zvaničnom Iks profilu na objavu bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića.
"Kada već s takvom lakoćom priziva Musolinija, bivši predsednik Srbije mogao bi da pomene i čiji su manir fizički napadi na izborne štabove i kancelarije političkih rivala. Izgleda da je baš to ona „uzvišenost“ etičkog imperativa, koja se na krajnje prizeman način pretvara u banalno nasilje", napisao je Starović.
JEZIV SNIMAK: 10 blokadera napalo Vukašina Đokovića (VIDEO)
29. 03. 2026. u 12:34
USNIMLjEN KAKO ŠUTIRA I BIJE: Blokader i drug Mile Pajić napao ljude u Crvenki! (VIDEO)
29. 03. 2026. u 12:50
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
