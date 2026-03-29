Politika

"DO POBEDE OLOVKOM, A NE BLOKADERSKIM TEROROM" Brnabićeva o jezivom nasilju blokadera - Nećemo dozvoliti da nas jašete, a mi da se sagnemo!

В.Н.

29. 03. 2026. u 12:51

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić na svom zvaničnom Iks profilu oglasila je povodom jezivog nasilja koje su blokaderi pokazali u Boru.

ДО ПОБЕДЕ ОЛОВКОМ, А НЕ БЛОКАДЕРСКИМ ТЕРОРОМ Брнабићева о језивом насиљу блокадера - Нећемо дозволити да нас јашете, а ми да се сагнемо!

Foto: Novosti

"Ovo je pokušaj da odbranimo demokratiju od blokadera. U Boru ste došli ispred prostorija @sns_srbija da pretite ljudima i da ih maltretirate i provocirate. Pre toga ste zaustavili čoveka da biste mu iz automobila uzeli račun za poločice koje je kupio?!? Zašto? Pa, kako vi volite da kažete: "jer vam se može". U Kladovu je blokaderska TV upala u kol centar da targetira ljude i pokuša da ih zaplaši. U Bajinoj Bašti je finansijer blokadera izvukao pištolj na naše aktiviste. U Smederevskoj Palanci je 10 blokadera napalo jednog našeg aktivistu. Dokaz da su znali da čine krivično delo je što nisu dozvolili da snimi tablice da bi ih prijavio. U Aranđelovcu ste pretukli ženu. I ovo je samo kap u moru dobro organizivanog i pažljivo planiranog teorora koji danas sprovodite. E, to je blokaderska tiranija i teror. Samo nećemo baš dozvoliti da nas jašete, a mi da se sagnemo. Do pobede olovkom, a ne blokaderskim terorom", napisala je Brnabićeva na Iksu. 

Podsetimo, finansijer opozicije u Bajinoj Bašti potegao pištolj na članove SNS ispred opštinskog odbora.

Više o tome KLIKOM OVDE!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

