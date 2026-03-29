"ĆACI, ZAPAMTIĆETE NAS": Blokaderi napali četiri aktivistkinje SNS u Aranđelovcu i povredili ih (VIDEO)

SIMPATIZER stranke Save Manojlovića, Ivan Filipović iz Obrenovca, u Aranđelovcu napao četri aktivistkinje SNS, povredio ih, polomio im telefone.

Foto: Printskrin

- Mi smo krenule da izađemo iz zgrade, nas možda 5-6 žena i kako smo sizalzili na nas je naišla grupa mladih maskiranih muškaraca koji su nam pretili, gurali i čupali. Dve naše drugarice su i napadnute fizički. Vikali su nam "ćaci, zapamtiće te nas" - ispričala je Radojka Kovačević, jedna od napadnutih žena.

Više o samom napadu pročitajte klikom OVDE.