AMERIČKI POSMATRAČ ŠOKIRAN BLOKADERIMA KOJI ŠIRE STRAH: Sa druge strane oduševljen Sevojnom i organizacijom izbornog procesa
Američki posmatrač Brajan Braun iz Međunarodne organizacije Za Porodicu, ostao je šokiran strahom koji izazivaju blokaderi sa crvenim šakama, a s druge strane oduševljen je procedurom samog izbornog procesa.
Kako je istakao Braun je ostao u šoku zbog načina ponašanja blokadera koji se nalaze ispred biračkih mesta, a koji svojim prisustvom izazivaju strah kod ostalih birača.
Sa druge strane Braun je ostao zadivžljen izbornim procesom u Srbiji, ogranizacijom i procedurama.
-Ljudi moraju da se identifikuju ličnim dokumentom. Zato im se obeležava prst kako bi se znalo da ne mogu ponovo da glasaju. Kada se to uradi, jasno je da je glasanje već obavljeno.
Ostatak njegove izjave možete pogledati ispod.
Preporučujemo
LOKALNI IZBORI: Blokaderi potegli pištolje na ljude, tuku i prave nerede
29. 03. 2026. u 07:00 >> 13:58
BRNABIĆEVA: Nemate pojma o izborima, zato vam treba i pomoć ovih sa hrvatskim tablicama
29. 03. 2026. u 13:40
USTAŠE PRUŽAJU KOMPLETNU LOGISTIKU, OD TRANSPORTNE DO MEDIJSKE
29. 03. 2026. u 13:31
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
Komentari (0)