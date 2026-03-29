TOTALNA CENZURA NA N1! Blokaderi prave haos i izazivaju incidente, a kod njih ni reči o tome! (VIDEO)

LOKALNI izbori danas se održavaju u jednom gradu i devet opština. Ukupno 247.985 građana sa pravom glasa biraće 360 odbornika u skupštini grada Bora i parlamentima opština Aranđelovac, Majdanpek, Lučani, Bajina Bašta, Kladovo, Kula, Smederevska Palanka, Knjaževac i Sevojno.

Foto: Printscreen

Od samog otvaranja izbora, blokaderi su počeli da prave haos i da izazivaju incidente ispred više biračkih mesta, ali ako pratite izbore na blokaderskoj N1, o tome nećete čuti ni reči.

Naime, kako možete videti na video snimku, na pitanje iz studija kako teku izbori, odgovor novinara reportera je bio isti "nema nikakvih incidenata".

Pa kako onda objašnjavaju haos u Sremskoj Mitrovici, zbog kog je moralo da se odloži otvaranje biračkog mesta, ili pravljenje haosa u Kruščiću i Boru, ili pronađene palice u Sevojnu i Kladovu?

Iako su danima upozoravali na nasilje svojih političkih protivnika, ispostavilo se da su upravo oni bili spremni na incidente i da iste zataškaju.