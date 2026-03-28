BLAM! Đokić izjavljuje saučešće tek kad ga je ministar upitao da li je to uradio -A juče bančio po proslavama (VIDEO)
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić tokom hitne sednice Odbora za obrazovanje, tehnološku nauku i razvoj direktno se obratila rektoru Vladanu Đokiću, traživši od njega da odgovori na ključna pitanja.
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, na sednici Odbora za obrazovanje, tehnološku nauku i razvoj osvrnula se na tragičnu smrt Milice Živković (25) koja je u četvrtak uveče nastradala prilikom pada sa petog sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Brnabić je postavila mnogobrojna pitanja rektoru Đokiću na koja ona nije imao odgovor.
Zatim se pristunima obratio ministar prosvete Dejan Vuk Stanković koji je upitao: "Ko je kriv za smrt studentkinje?".
- Ministarsvo prosvete će reagovati, odgovaraće svi krivci. Da li neko od vas razmišlja o ostavci, kao moralnom činu? - upitao je Dejan Vuk Stanković.
Dejan Vuk Stanković upitao je rektora da li je izjavio saučešće porodici stradale devojke, a on se tek sad to uradio. Pogledajte ovaj blam rektora Đokića u nastavku:
(Informer)
BONUS VIDEO:
Komentari (0)