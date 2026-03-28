NEVIĐENA SRAMOTA: Za rektorku Univerizteta umetnosti smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu je "IZOLOVANI INCIDENT"

Novosti online

28. 03. 2026. u 12:43

REKTORKA Univerziteta umetnosti, Mirjana Nikolić, izjavila je danas da je smrt studentkinje "izolovani incident", čime je pokušala da umanji ozbiljnost situacije. Međutim, kako možemo govoriti o izolovanosti kada su problemi u visokom obrazovanju duboko ukorenjeni?

Foto Privatna arhiva

Dok su skoro godinu i po profesori blokaderi i „studenti u blokadi“ upirali prstom u državu, danas postavljamo pitanje: da li su ruke rektora Univerziteta u Beogradu, Vladana Đokića, i dekana Filozofskog, Danijela Sinanija, krvave?

Da li će neko od odgovornih za smrt ove mlade devojke odgovarati i biti u pritvoru? Jer neko zbog ovoga mora u zatvor! Ne možemo dozvoliti da se ovakvi incidenti minimiziraju i zaborave.

Tragedija koja se dogodila preksinoć na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je studentkinja (25) izgubila život nakon pada s petog sprata, ne može se svesti na "izolovani incident".

Preporučujemo

KO SNOSI ODGOVORNOST ZA TRAGEDIJU NA FILOZOFSKOM FAKULTETU? Dejan Vuk Stanković: Morali su da prate propise
POLICIJA danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavlja sa uzimanjem iskaza i prikupljanjem dokaza u vezi bezbednosnih propusta na fakultetu usled kojih je 26. marta oko 22:40 časova na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu došlo do požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima, a potom i smrti studetkinje koja je skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta.

28. 03. 2026. u 14:26

