NA ŠTA OVO LIČI?! Rektor Đokić priča o nadstrešnici dok studenti ginu zbog njegovog političkog teatra

NA današnjoj sednici Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, koja je sazvana povodom tragične smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, rektor Beogradskog univerziteta je izazvao brojne kontroverze svojim izjavama.

Naime, bez ikakvog stida, rektor Vladan Đokić je iskoristio priliku da govori o žrtvama tragedije pada nadstrešnice u Novom Sadu, umesto da se fokusira na pitanja koja se direktno tiču njegove nadležnosti. Predsednica parlamenta Ana Brnabić ukazala je na to da bi rektor, kao najodgovornija osoba na univerzitetu, trebalo da se bavi pitanjima bezbednosti i uslova studiranja, a ne da se povlači u retoriku koja nema veze sa njegovim funkcijama.

Njegovo priznanje da se bavi žrtvama tragedije, umesto da pruži konkretne odgovore i rešenja za sigurnost studenata, izazvalo je gnev i razočaranje među prisutnima.

Kako je moguće da rektor, koji bi trebao da bude uzor i zaštitnik studenata, zloupotrebljava ovakvu tragediju za vlastitu promociju? Ovo ponašanje ne samo da je neprimereno, već i duboko uznemirava sve one koji su pogođeni ovom tragedijom. Na šta ovo liči?! Umesto da preuzme odgovornost i pruži podršku porodicama žrtava, rektor se bavi pitanjima koja nemaju veze sa njegovom ulogom.

Tragedije poput ove zahtevaju ozbiljne reakcije, a ne retoriku koja samo dodatno produbljuje bol i patnju onih koji su izgubili svoje najmilije.