NA ŠTA OVO LIČI?! Rektor Đokić priča o nadstrešnici dok studenti ginu zbog njegovog političkog teatra
NA današnjoj sednici Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, koja je sazvana povodom tragične smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, rektor Beogradskog univerziteta je izazvao brojne kontroverze svojim izjavama.
Naime, bez ikakvog stida, rektor Vladan Đokić je iskoristio priliku da govori o žrtvama tragedije pada nadstrešnice u Novom Sadu, umesto da se fokusira na pitanja koja se direktno tiču njegove nadležnosti. Predsednica parlamenta Ana Brnabić ukazala je na to da bi rektor, kao najodgovornija osoba na univerzitetu, trebalo da se bavi pitanjima bezbednosti i uslova studiranja, a ne da se povlači u retoriku koja nema veze sa njegovim funkcijama.
Njegovo priznanje da se bavi žrtvama tragedije, umesto da pruži konkretne odgovore i rešenja za sigurnost studenata, izazvalo je gnev i razočaranje među prisutnima.
Kako je moguće da rektor, koji bi trebao da bude uzor i zaštitnik studenata, zloupotrebljava ovakvu tragediju za vlastitu promociju? Ovo ponašanje ne samo da je neprimereno, već i duboko uznemirava sve one koji su pogođeni ovom tragedijom. Na šta ovo liči?! Umesto da preuzme odgovornost i pruži podršku porodicama žrtava, rektor se bavi pitanjima koja nemaju veze sa njegovom ulogom.
Tragedije poput ove zahtevaju ozbiljne reakcije, a ne retoriku koja samo dodatno produbljuje bol i patnju onih koji su izgubili svoje najmilije.
LOKALNI IZBORI: Blokaderi potegli pištolje na ljude, tuku i prave nerede
29. 03. 2026. u 07:00 >> 13:58
BRNABIĆEVA: Nemate pojma o izborima, zato vam treba i pomoć ovih sa hrvatskim tablicama
29. 03. 2026. u 13:40
USTAŠE PRUŽAJU KOMPLETNU LOGISTIKU, OD TRANSPORTNE DO MEDIJSKE
29. 03. 2026. u 13:31
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
