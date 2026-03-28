Politika

BIVŠA REKTORKA PUMPALA “STUDENTE” GODINU I PO DANA, A SAD IM PORUČUJE: Sami ste krivi za smrt svoje koleginice!

В.Н.

28. 03. 2026. u 11:34

IVANKA Popović, bivša rektorka Univerziteta u Beogradu i osnivač Proglasa, gostovala je na jednoj opozicionoj televiziji, gde je okrivila blokadere za smrt njihove koleginice.

БИВША РЕКТОРКА ПУМПАЛА “СТУДЕНТЕ” ГОДИНУ И ПО ДАНА, А САД ИМ ПОРУЧУЈЕ: Сами сте криви за смрт своје колегинице!

Foto: Printscreen

- Naravno da je najlakše reći da je dekan kriv, jer on kao inokosni organ nosi određenu odgovornost. Ali znate, tu govorimo o jednoj drugoj stvari, fakulteti su otvoreni prostori i sama poenta akademske zajednice je da je ona otvorena. Što unači da ako vi imate jedan otvoren prostor, tu dolazi imene ljudi, dolaze-odlaze... Način na koji oni funkcionišu su između ostalog i kroz ličnu odgovornost ljudi koji u tom prostoru borave - rekla je bivša rektorka.

Ovime dolazimo do zaključka da se navedena Ivanka Popović, nakon što je od samog početka bila na strani "studenata" i podržavala ih da rade "prljave poslove" umesto nje i ljudi bliskih njoj, rešila da se ogradi od njih.

Ovakav akt bivše rektorke bi mogao veoma demotivišuće da utiče na "studente" i samo da ih napuni gnevom, kada shvate da su iskorišćeni da bi ispunili tuđe ciljeve i da, kada više nisu od koristi, budu bačeni kao iskorišćena krpa. Bili su im odlični dok su oni prljali ruke zarad tuđih dobiti, a sada kada su u problemu, svi se sklanjaju i peru ruke od njih.

DANA 27. marta 1977. godine dogodila se najtragičnija avio-nesreća u istoriji, poznata kao katastrofa na Tenerifima. Na aerodromu Los Rodeos (sada Severni aerodrom Tenerifa) na španskom ostrvu Tenerife, sudarila su se dva putnička aviona Boing 747, što je rezultiralo smrću 583 ljudi. Nesreća ostaje najsmrtonosniji incident u civilnom vazduhoplovstvu.

27. 03. 2026. u 18:04

