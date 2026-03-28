BIVŠA REKTORKA PUMPALA “STUDENTE” GODINU I PO DANA, A SAD IM PORUČUJE: Sami ste krivi za smrt svoje koleginice!
IVANKA Popović, bivša rektorka Univerziteta u Beogradu i osnivač Proglasa, gostovala je na jednoj opozicionoj televiziji, gde je okrivila blokadere za smrt njihove koleginice.
- Naravno da je najlakše reći da je dekan kriv, jer on kao inokosni organ nosi određenu odgovornost. Ali znate, tu govorimo o jednoj drugoj stvari, fakulteti su otvoreni prostori i sama poenta akademske zajednice je da je ona otvorena. Što unači da ako vi imate jedan otvoren prostor, tu dolazi imene ljudi, dolaze-odlaze... Način na koji oni funkcionišu su između ostalog i kroz ličnu odgovornost ljudi koji u tom prostoru borave - rekla je bivša rektorka.
Ovime dolazimo do zaključka da se navedena Ivanka Popović, nakon što je od samog početka bila na strani "studenata" i podržavala ih da rade "prljave poslove" umesto nje i ljudi bliskih njoj, rešila da se ogradi od njih.
Ovakav akt bivše rektorke bi mogao veoma demotivišuće da utiče na "studente" i samo da ih napuni gnevom, kada shvate da su iskorišćeni da bi ispunili tuđe ciljeve i da, kada više nisu od koristi, budu bačeni kao iskorišćena krpa. Bili su im odlični dok su oni prljali ruke zarad tuđih dobiti, a sada kada su u problemu, svi se sklanjaju i peru ruke od njih.
