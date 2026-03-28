KO JE KRIV ZA SMRT STUDENTKINJE? Završila se sednica odbora za obrazovanje: Rektor Đokić ne sme Anu Brnabić da pogleda u oči

U Skupštini Srbije u toku je sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, na čijem je dnevnom redu stanje na državnim univerzitetima u Srbiji.

Foto: Tanjug

Sednici, na poziv predsednika odbora Marka Atlagića, prisustvuju članovi Odbora, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, predstavnici MUP-a, kao i rektori državnih univerziteta, među kojima i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, rektorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru Tanja Soldatović.

Sednica je sazvana nakon tragičnog događaja u četvrtak uveče, kada je ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno telo dvadesetpetogodišnje studentkinje.

Rektor mora da spreči kršenje zakona

Brnabić navodi da rektor po zakonu mora pisanim putem da obavesti dekane fakulteta na postupanja koja su van okrivira pravila i propisa, a zatim mu je upitila direktno pitanje:

- Ko brine o bezbednosti studenata?!

Rektor Đokić sve vreme ćuti, pognute glave.

Zatim ga je Brnabićka upitala kako su pirotehnička sredstva završila u zgradi Filozofskog fakulteta i ko je to dozvolio. Onda se osvrnula na jučerašnji događaj, kada je novirnka Informera Branka Lazić pokušasala da uđe u zgradu Rektorata u kojoj se nalazio rektor Đokić.

Međutim, jedan plenumaš je uralo na ekipu Infomera i nije dozvoljavao ljudima da uđu u zgradu.

- Boljševčki plenumaš bio je na vratima zgrade Rektora, ko mu je dao pravo da tu stoji i zašto uopšte imate takvu vrstu obezbeđenja na vratima, šta je njihova uloga? - upitala je Brnabićeva.

Ko je kriv za smrt studentkinje?

Zatim se pristunima obratio ministar prosvete Dejan Vuk Stanković koji je upitao: "Ko je kriv za smrt studentkinje?".

- Niko nije kriv unapred, ali niko nije izuzet iz istraživanja njegove odgovornosti i to one odgovornosti koja je u domenu zakona definisanih nadležnosti - poručio je ministar.

Istakao je da oni koji vode univerzitete i fakultete treba da daju objašnjenje zašto se dogodio tračigan slučaj na Filozofskom fakultetu.

- I gospodin rektor i dekan Filozofskog fakulteta nose odgovornost koja treba da bude utvrđena i koja ne može da bude izbegnuta. - rekao je ministar.

Ministar je podsetio da su se mesecima na Filozofskom fakultetu nalazile učionice koje su bile štekovi za blokadere.

Takođe, ministar je podsetio da se predavanja na fakultetu počinju sa pokličem "pumpaj".

Foto: Tanjug/ Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković (HO)

Obraćanje rektora Đokića

- Ova tragedija zahteva detaljnu istragu. Nisam ovde došao da učestvujem u već viđenom izvrtanju stvarnosti. Nisam ovde došao da odgovaram na pisane konstrukcije, došao sam ovde da iskažem šta je istina - kazao je blokaderski rektor koji je juče slavio, umesto što se pojavio na Filozofskom fakultetu.

Đokić je nastavio u svom stilu ističući da se navodni napadi na univerzitet nastavljaju.

- Univerzitet koji se već duže vreme od strane vlasti ne tretira kao partner već kao neka vrsta problema, kao pretnja, kao protivnik. Univerzitet u Beogradu to ne prihvata i hoću da kažem ovde pred svima da Univerzitet u Beogradu stoji uz svoje studente kao što i studenti stoje uz Univerzitet - sramno je izjavio blokaderski rektor.

Brnabić odgovorila rektoru Đokiću

- Smatram da je ovo vaše izlaganje krajnje sramotno. Vi pričate o žrtvama nadstrešnice? Kakve veze ima to sa ovim što pričamo ovde? To je pod jedan, a pod dva, ako pričate o žrtvama nadstrešnice, znate, to popodne čitav državni vrh je bio u Novom Sadu. Gde ste vi bili? Da li ste vi otišli kao rektor beogradskog univerziteta da vidite o čemu se tamo radi? Da li su studenti uznemireni, da li su zaposleni uznemireni? - rekla je Brnabić.

- Vi ste rektore Đokiću otišli da proslavite nešto na Poljoprivednom fakuletu. Vi se čitav dan niste oglasili. Pričate o hitnosti, hitno je vršena istraga. Isto veče je počela istraga, samo što je isto veče počela i politizacija. Vi ovim što ste rekli ste priznali da ste kao rektor zloupotrebili Beogradski univerzitet za političku borbu. Vi ste upravo to sada rekli. Kako vas nije sramota? Da li ste otišli na Filozofski fakultet?

Brnabić je poručila Đokiću da se ne pravi kao žrtva i da nije bilo napada na Beogradski Univerzitet ističući da tokom 2025. godine nije bilo nikakve nastave.

- Rektore Đokiću, vama se pre svega obraćam, ne zato što volim da se vama obraćam, volela bih da vam se nikad više u životu ne obratim. Ne obraćam se drugima zato što se ovaj događaj nije desio negde druge nego na Filozofskom fakultetu.

Brnabić je upitala rektora da li je u prethodnih godinu dana pisanim putem upozorio rukovodstvo fakulteta o nezakonitim upotrebama zgrada i potencijalnim opasnostima koja noćenja na fakultetima mogu da izazovu. Ističe da u slučaju da to nije uradio je direktno prekršio Član 64. Stav 3. Zakona o visokom obrazovanju.

Upitala je i zašto su vrata fakulteta bila otvorena posle 22 časa? Takođe je upitala ko boravi u zgradama fakulteta i rektorata i ko vodi računa o tome?

Foto: Tanjug/ Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković (HO)

Odgovor Đokića

- Ja nisam u tužilaštvu da odgovaram na ovakva pitanja i na pitanja ovakve vrste sam već odgovarao kada sam bio u tužilaštvu. - sramno je izjajvio blokaderski rektor.

Ana Brnabić - Rektore, ko je u Kapetan Mišinom zdanju?

- Znate šta je tu tužno, što i opet ne mogu od rektora Đokića da dobijem odgovor, zato što njemu očigledno funkcija predsednice Narodne Skupštine Republike Srbije nije dovoljno važna da bi odgovorio ni meni ni građanima na neka pitanja, znate šta je problem, nema obezbeđenja. Ko je u obezbeđenju? Ko vodi računa o toj mladoj deci, tim mladim ljudima? Kaže "propust u obezbeđenju", pa možda bi bio propust da postoji obezbeđenje. Da postoji obezbeđenje ne bi bilo propusta i ne bi došlo do ovoga. Dakle ne znamo, samo znamo da nema obezbeđenja. Mi ne znamo i dan danas ko je u rekoratu beogradskih Unierziteta, rektore Đokiću ko je u Kapetan Mišinom zdanju? Rektore Đokiću pogledajte me molim vas. Rektore đokiću pogledajte me. Rektore, ko je u Kapetan mišinom zdanju? Šta je u Kapetan Mišinom zdanju? Ljudi, kako vas ne zanima da u jednoj zadužbini ne znate ni ko je, ni šta je, ni šta radi, ni da li ima eksploziva, da li ima sprejeva, jel ima pirotehnike... Šta je, ko je? Ma Pionirski park nije Kapetan Mišino zdanje, nije univerzitet, ovo su fakulteti - rekla je Brnabić.

Đokić čak nije smeo da pogleda u oči Anu Brnabić, te mu je ona više puta puta postavila pitanje.

- Pogledajte me u oči, jednom! - kazala mu je ona.

Ana Brnabić je rekla da je trebalo ranije da zakaže sednicu.

Peđa Mitrović

- Pre svega želim da izrazim najdublje saučešće porodici Živković i da će u narednim danima makar imati mir.

Nakon toga se okrenuo predsednici Skupštine i optužio je da je gora situacija bila nakon pada nadstrešnice.

- Gospođo Brnabić, vi se nakon tragedije u novom sadu održali sednicu 21. januara 2025. godine, a ja sam vas lično molio 40 dana da se ta sednica zakaže. Vi niste zakazali ni kada su vaši stranački huligani tukli studente dramske umetnosti, zato što su blokirali ulicu u znak pritesta. Nemojte vi da pričate o tome da vi brinete o studentima. Pomilovali ste huligane koji su spretukli studentinju. Molio bih sve vas da se ove predstave za javnost prekinu momentalno, jer ovo nije nikakav institucionalni proces, ovo nije sastanak u formatu u kojem treba nešto da se sazna, ovo je za vaše televizijske kamere, ovo je za to da se osudi Univerzitet.

Nakon izrečenog, pomešao je Rektora i Dekana, prethodno vređajući prisutne da ne ništa ne prate, nakon čega je ispravljen. Naveo je onda da je dekan Filozofkog fajulteta rekao da nikakva pirotehnička sredstva nisu pronađena.

- Takođe, u vreme kada je studentkinja bila na petom spratu, trajala je nastava. Tako da vas molim da neke činjenice poštujete.

Ponovo je zamolio da se sastanak prekine.

Ana Brnabić mu nije ostala dužna

- A ko ste vi? Ja sad prvi put upoznajem ovog Peđu Mitrovića. Meni je drago što mi vidimo potpuno neke novi ljude.

Zatim je predsednica Skupštine ponovila šta je izgovorio Mitrović, kako ne treba da se priča o tragediji koja se dogodila pre dva dana, nego da se sačeka prvo policijski izveštaj.

- Ali zato sam ja u ovoj Skupštini sedela kao predsednica Vlade tri nedelje, dok ste mi vi govorili da sam ja kriva za Ribnikar, da mene baš briga za decu, da su meni krvave ruke, da su Aleksandru Vučiću krvave ruke... za Ribnikar. A sad odjednom moramo da sačekamo rezultate istrage. Pa znate, za razliku od vas, mi čekamo rezultate istrage. Takođe, za razliku od vas, ja želim da postavljam pitanja i žao mi je što nisam ranije. Još jednim, ko boravi na tim fakultetima? Ko vodi računa ko boravi na tim fakultetima? Šta se dešava na tim fakultetima? Nema više pirotehničkih sredstava? Pa moguće, zato što su sva aktivirana u četvrtak noću. Imamo predavanja u 22.30, jel? Nismo mogli, nismo čitave 2025. godine imali predavanja, ali zato sad imamo predavanja u 22.40? Za koga imamo predavanja? I ne govorite mi molim vas da ste vi govorili da se zakaže sednica, a da ja nisam zakazla sednicu. Na svakoj sednici smo razgovarali o tome.

Marko Atlagić postavio pet pitanja

- Odboru za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj interesuje što i građane Srbije interesuje:

1. Da li je dekan Filozofskog fakulteta Dr. Danijel Sinani tražio i rektor Univerziteta Dr. Vladan Đokić dozvolio da se zgrada Filozofskog fakulteta skladište pirotehnička sredstva i ostala hladna oružja kojima je ugrožena bezbednost svih studenata, članova nastavnog i vannastavnog osoblja i svih građana Srbije?

2. Da li je dekan Filozofskog fakulteta Dr. Danijel Sinani tražio i rektor Univerziteta Dr. Vladan Đokić dozvolio da se zgrada Filozofskog fakulteta da studenti borave na fakultetu i nakon isteka radnog vremena

3. Da li je dekan Filozofskog fakulteta Dr. Danijel Sinani tražio i rektor Univerziteta Dr. Vladan Đokić dozvolio da se zgrada Filozofskog fakulteta koristi za organizovanje noćenja studenata i drugih lica u zadnjih godinu dana?

4. Da li je rektor Đokić, kao i drugi rektori državnih Univerziteta, da li ste u proteklih godinu dana pisanim putem upozorili dekane i savete fakulteta, pogotovo predsednike saveta da nije dozvoljeno organizovanje celodnevnog boravka i noćenja studenata i drugih lica u prostorijama visokoškolskih ustanova? To svi koji radimo na Univerzitetima vrlo dobro znamo.

5. Pitanje se postavlja rektoru Vladanu Đokiću: Da li je Univerzitet u Beogradu zauzeo bilo koji stav u pogledu osude korišćenja narkotika i skladištenja oružja u zgradama fakulteta koji funkcionišu u okviru Univerziteta u Beogradu u poslednjih godinu i nešto dana i da li je navedeni stav iskordiniran sa dekanima i da li rekrtor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, nakon svih dešavanja na fakultetima u proteklih godinu dana, posebno nakon što je jedna mlada osoba izgubila svoj život skočivši sa zgrade fakulteta, može da garantuje da su studenti bezbedni na fakultetima u Beogradu?

Ovo gospodine rektore pitaju roditelji i posebno vas molim, obraćam se vama gospodine rektore kao čovek-čoveku, kao kolega-kolegi, da li, molim vas, imate bar malo profesorske, nastavničke odgovornosti i kao rugovodilac da podnesete kao moralni čin ostavku na svoje radno mesto?

Rektor Đokić je odmah započeo da odgovara na pitanja Atlagića.

- Pre svega isto ću vam odgovoriti kao predsednici Skupštine...

Ali je na kraju ipak odlučio da ćuti kada ga je prekinula Brnabić rečima:

- Molim vas, nisam vam dala reč, izvolite sad imate reč.

Nakon toga se rektor Đokić samo naslonio na stolicu i odbio da priča.

- Ne želite? - upitala je Brnabić, na šta je usledio samo kratak odgovor:

- Naravno da ne želim.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je nakon toga rekla:

- Znate, mora da se zna neki red u Skupštini, nije kralj svemira, nije car univerzuma. Ako Narodni poslanici moraju da traže reč i da čekaju da dobiju reč, mora i rektor koji je gost u Narodnij skupštini. Da li želite sada reč rektore Đokiću? Dajem vam reč. Ne želite, uvredili ste se?

- Naravno - rekao je rektor Đokić.

Nakon toga je Ana Brnabić reč dala Biljani Ilić Stošić.

Rektor Đokić je nakon toga odlučio da želi da govori.

- Nisam ja ovde ni na kakvoj optuženičkoj klupi i ne moram da odgovaram na vaša pitanja. Došlo smo ovde da pričamo o samom događaju i rekao sam vam šta sam imao da vam kažem o tome, da Filozofski fakultet u potpunosti sarađuje sa našim organima koji ispituju taj slučaj i utvrđiju okolnosti i da je to nešto za šta se zalaže čitava akademska zajednica svi na Filozofskom fakultetu i na Univerzitetu u Beogradu i dok nemamo informacije o tome šta se zapravo desilo i kako se desilo i ne možemo da dajemo sudove o tome da li je neko kriv. Želimo da se sve odvija javno, transparentno i nedvosmisleno, sve u cilju postizanja istine i pravde.