"STANDARD RASTE, PLATE U BEOGRADU SU ENORMNO VISOKE" Vučić: U četiri opštine prosečne plate su prelazile 1600 evra, to je na nivou Slovenije
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je tokom obilaska Ekspa da Srbija ima veliki broj radnika iz Turske, Indije, Nepala, Bangladeša...
- Kod nas su plate sve bolje i veće, ljudi neće da rade teške građevinske poslove. To je neminovnost, činjenica. Standard raste, plate u Beogradu su enormno visoke. U četiri opštine, Novi Beograd, Savski Venac, Stari Grad i Vračar, prosečne plate su prelazile 1600 evra. To je na nivou Slovenije - naglasio je on.
I pored toga, Vučić kaže da se moramo boriti protiv nejednakosti i činjenice da su plate manje u opštinama na jugu.
